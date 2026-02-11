Míchel: "Estoy aprendiendo inglés por si algún día surge la oportunidad de la Premier League. Los campos son increíbles, las aficiones, los clubes… atrae mucho"

La renovación de Míchel no está asegurada en el Girona. Ni mucho menos. Lejos de tener un curso tranquilo, la presente temporada está exigiendo el máximo al entrenador vallecano: un mercado veraniego a contrarreloj, mala fortuna con las lesiones, demasiado cerca del descenso… Todo ello, tras una campaña complicadísima, en la que se empezó con la ilusión de debutar en Champions League y se terminó con el monumental desgaste de pelear por la permanencia.

La felicidad de Míchel en Girona no se puede falsear. Es genuina. Lo ha demostrado en incontables ocasiones, y Montilivi también se lo ha dejado claro al entrenador. La comunión con el club y la ciudad ha sido espectacular. Desde el primer día. Con esta ya serán cinco temporadas al cargo del equipo. Y, de momento, su futuro está en el aire.

Su contrato termina el próximo 30 de junio y Quique Cárcel, director deportivo, le ha tirado la caña cada vez que ha tenido oportunidad. La última, en la rueda de prensa para hacer balance del mercado invernal: “Él sabe que el Girona y Quique Cárcel quieren que renueve. Lo he dicho muchas veces. Creo que lo que hace Míchel es lo más sensato: trabajar en el día a día… El futuro es este: queremos que continúe. Yo estoy convencido de que él es feliz aquí. Espero que esto acabe con su renovación”, comentó.

Sin embargo, también recalcó la dificultad de la temporada: “Quiero recordar la realidad de este año: está siendo complicado, el arranque fue durísimo… Mercado a última hora, resultados malos… Eso dificultó la situación al míster”, expresó.

La Premier League, una tentación para Míchel

El entrenador, preguntado por la situación, respondió lo siguiente: “No hemos hablado de mi renovación porque la situación es la que es. Hemos de estar focalizados en la competición. Pero no por mí, por el Girona. Siempre he dicho que soy feliz aquí, es la mejor etapa de mi vida como entrenador. He sentido siempre la confianza y seguridad de todos aquí. El club siempre ha tenido un proyecto muy bueno para mí. Feliz y veremos más adelante. Necesitamos seguir en Primera, es lo más importante. El Girona y yo tenemos la sensación de que juntos siempre hemos estado bien. Si podemos seguir, ya lo veremos, depende del fútbol”.

Tras ese "depende del fútbol", sus palabras en ‘El Larguero’ habrán generado algún susto en Girona. Hablando de la liga inglesa, Míchel, que destaca por ser un hombre sincero, confesó el atractivo que le genera la competición y reconoció que le gustaría dirigir en la Premier League: “La liga inglesa es espectacular. El salto es importante por el idioma. Me estoy formando en eso también por si algún día surge la oportunidad. Es una experiencia que me gustaría vivir, aunque quiero apostar por LaLiga y que seamos más fuertes como liga: mejores instalaciones, canteras… Eso hará que vengan grandes jugadores”.

“La Premier League me encanta… Los campos son increíbles, las aficiones, los clubes… Es una liga que atrae mucho. Estuve viendo el West Ham-United y vaya gol, qué putada para Paco (Jémez), que estaban allí casi saliendo del descenso. Ya sabes que yo siempre digo lo que pienso. En Girona soy muy feliz y es mi mejor etapa como entrenador”, añadió.

De momento, la realidad es que Míchel está centrado al cien por cien en el Girona y en terminar la temporada en una zona cómoda. Como él mismo recalcó, lo importante es conseguir lo mejor para el club, y eso es estar en Primera. Su futuro lo abordará cuando eso esté garantizado.