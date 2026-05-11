Míchel saca a la luz el tremendo esfuerzo de Stuani: "Se ha tenido que infiltrar para jugar"

Cristhian Stuani le sacó una sonrisa a Míchel. No es la primera vez, ni mucho menos, y por el bien del Girona, que no sea la última. Al técnico vallecano se le ilumina la cara cuando habla del uruguayo. Esta vez, le dio un punto vital al equipo catalán para mantenerse dos puntos por encima del descenso. Con nueve puntos en juego, cualquier detalle es de máxima importancia para aferrarse a Primera.

Finalizado el partido, Míchel analizó el empate ante los micrófonos de Movistar Plus+ y desveló el esfuerzo mayúsculo que tuvo que hacer Stuani para ayudar a su equipo. “Todos queríamos jugar cuando éramos futbolistas. Stuani se ha infiltrado para jugar. Ha estado toda la semana con la rodilla mal. Nos falta área por las bajas. Sin Vanat, sin Abel... En su momento, sin ‘Stu’... Nos irá muy bien tenerlo estos tres partidos”, señaló.Las pa

Stuani celebra en Vallecas un empate vital para el Girona / EFE

Míchel también explicó el plan de partido que preparó para su visita a Vallecas: “En estos partidos hay que tener fortaleza para conseguir el objetivo. La única forma de contragolpear era con dos extremos que tuvieran capacidad de meterse por dentro, pero nos han hundido con los cambios de zona. La dinámica del partido te lleva a que lo que ves no puedes cambiarlo”, comentó.

Claro está, el punto sabe a victoria para un Girona que perdía en el minuto 90, y Míchel reconoció la superioridad del rival: “El Rayo ha sido mejor en el juego. Ha habido dos ocasiones claras. Ellos han tenido mucho más el balón que nosotros. Es difícil. Dinámicas, sensaciones... Ellos vienen de hacer historia y nosotros de tres derrotas. El punto es positivo. Para mí es un puntazo ante un equipo complicado. Espero que nos hagan campeones los vallecanos”, añadió sobre el partido que tiene su exequipo en la Conference League.

Las palabras del técnico el Rayo

También habló Iñigo Pérez, quien declaró que “sumar es bueno, aunque nos hubiese gustado ganar”. “El rival tiene algo que nadie espera. El partido estaba igualado y, en esos partidos tan abiertos, ha explotado en el 80 y algo”, explicó.

Alemao, autor del 1-0 en Vallecas / EFE

“Entendíamos que con dos ‘10’ como Lemar y Ounahi querían controlar el juego. Nosotros queríamos verticalizar y que Ciss jugara como doble ‘6’ con Óscar Valentín. Me encanta la táctica”, terminó.

Ahora, el Girona se mantiene dos puntos por encima del descenso con 39 unidades y el Rayo, casi salvado con 43, sueña con poder acabar en puestos europeos.