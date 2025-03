Míchel: "Si no conseguimos los resultados es mi responsabilidad"

Viernes lluvioso. Ya en la comarques gironines, concretamente en el municipio de Vilablareix, el Girona ultima su preparación de cara al derbi del próximo lunes 10 de marzo, en el RCDE Stadium, en una sesión de entrenamiento pasada por agua en el Girona Football Academy by PUMA, ‘hogar’ del equipo desde que arrancara esta temporada 2024/25.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz (Vallecas, 30 de octubre de 1975), más y mejor conocido como Míchel, que primero pasa por ‘chapa y pintura’, recibe a SPORT en una de las salas que figuran en el complejo deportivo del club gironí para conversar sobre todo aquello que rodea a ‘su’ Girona. El momento anímico y físico del equipo, su (auto)exigencia y su especial vínculo con el catalán. Vale mucho la pena escuchar (o leer) a Míchel.

¿Cómo estás?

Bien, trabajando, intentando mejorar y buscar que el equipo logre entrar en el camino que queremos para conseguir buenos resultados.

Se acabó esa ‘pesadilla’ con las lesiones. Abel fue la única baja el pasado fin de semana. ¿Cómo está el equipo?

Hemos tenido dificultades, sobre todo cuando teníamos un calendario tan apretado con las tres competiciones. Y ahora estamos en esa fase, vamos a tocar madera, que más o menos todo el mundo está bien. Es verdad que Abel todaví­a continúa con molestias y Oriol salió del último partido también con un golpe en la rodilla. Quitando ellos dos, que no sé si llegarán al partido el lunes, podemos decir que ahora mismo tenemos la plantilla al 100% para competir y eso es una muy buena noticia para este tramo final de temporada.

Míchel hace balance de la temporada del Girona con SPORT / Dani Barbeito

Destacaste la fortaleza mental del equipo ante el Celta. Veníais de tres derrotas consecutivas.

Sí, sobre todo porque veníamos de tres resultados negativos y de ponernos 1-0, a que el Celta nos diera la vuelta con ese penalti y toda segunda parte por delante. Podría haber entrado el equipo en una sensación de ansiedad y de no competir de la mejor manera porque te entran todas esas dudas de que, como vienes vienes de perder, puedes perder otra vez. Y, sin embargo, el equipo dio una buena imagen porque fuimos hacia adelante, fuimos un equipo agresivo con balón, buscamos en todo momento la portería rival sabiendo que el Celta era un equipo que también tiene esa capacidad de jugar con el balón. La realidad es que salí muy satisfecho porque no era fácil para el jugador.

Míchel, en la Champions League / @gironaFC

Sueles decir que el equipo debe mirar más hacia delante. Dominar, pero disparar más.

Es muy importante que tengamos la sensación de que somos un equipo con fortalezas. También con debilidades, evidentemente, porque somos un equipo que ha pasado o está en ese proceso de conseguir su mejor versión. Tenemos cosas muy buenas y datos muy buenos a lo largo de la temporada en LaLiga, donde somos un equipo que es capaz de llevar el balón a campo rival, de generar situaciones en el último tercio. Claro que tenemos cosas que mejorar, sobre todo ahora la manera de no encajar, que llevamos encajando una media de dos goles en los últimos partidos.

Llega el derbi. 4-1 en Montilivi, donde el equipo jugó unos 30 minutos de sobresaliente. ¿Sensaciones?

Evidentemente, creo que el Espanyol ha crecido de la mano de Manolo. Los últimos resultados hablan de un equipo compacto, bien trabajado y que tiene sus momentos, sobre todo en la transición y en la capacidad que tienen de jugar con los puntas, de hacerte daño. Un partido de máxima dificultad, un derbi, un partido que nos gusta jugar, que ojalá podamos jugar el año que viene otra vez en Primera División los dos, porque a mí todos estos partidos me encantan y creo que para el fútbol son partidos que merece la pena disfrutar. Les veo bien, pero también tengo la sensación de que nosotros podemos hacer un gran partido y conseguir un gran resultado.

Bryan Gil celebra el 1-0 del Girona al Espanyol en Montilivi ante Miovski y Miguel. / Efe / Siu Wu

Dijo David López que eres muy perfeccionista. ¿Es así?

No sé si llamarlo una virtud o un defecto [risas]. Soy muy autocrítico conmigo mismo. Por eso soporto las críticas, las veo como dentro de mi profesión. En los malos momentos aparece gente que te quiere hacer daño, otra que de verdad hace críticas constructivas, pero como siempre me miro hacia dentro y soy capaz de mirar dónde puedo mejorar, ya te digo que a día de hoy tengo la sensación de que los jugadores hacen lo que yo quiero, por lo que si no conseguimos resultados es mi responsabilidad.

Míchel posa para SPORT / Dani Barbeito

Una idea que conlleva el riesgo de cometer errores en zonas comprometidas. Eso sí, el ‘culpable’ siempre eres tú.

Lo tengo clarí­simo. Igual que cuando veo al City de Guardiola hay una identidad y una idea de Pep, veo al Espanyol de Manolo y lo está consiguiendo. Creo mucho en la figura del entrenador porque es muy difí­cil juntar 24 cabezas pensantes entre los 18 y los 36 años como tengo yo y que los 24 se pongan de acuerdo en una idea. Y para eso está la figura del entrenador, para generar un estilo, una idea, llevarla a cabo y que los jugadores la compren y la hagan suya. Esa es mí responsabilidad. Es verdad que soy muy exigente con los jugadores y a veces un poco demasiado... 'regaño' y soy impulsivo muchas veces. La inmediatez hace que a veces tu voz se suene un poco más fuerte de lo que debería, porque luego en el tú a tú soy una persona - como estoy hablando contigo - que hablo con el jugador con esa tranquilidad.

Una cercanía que transmites también con la prensa. Que un vallecano como tú, en un momento donde tanto se reivindica el uso del catalán, decidiera hacer las ruedas de prensa en catalán - queriendo que se te corrija si es necesario - se haya ganado el corazón, no solo de la afición del Girona, sino de cualquier amante del fútbol, dice mucho de tu persona.

Es algo que mis padres siempre me han inculcado. Como vallecano, mis padres vinieron a Vallecas, a Madrid, cada uno de un lugar distinto. Mi madre nació en Madrid, pero su familia es murciana, y mi padre es de Palencia, y ambos se sienten vallecanos y no lo son de cuna. Capacidad de integración sé que la quiero y la tengo. Me gusta involucrarme, primero, porque ese contacto personal con la gente te hace más humano, si te metes en una burbuja como deportista para que no te llegue ni lo malo ni lo bueno, nunca vas a poder mejorar. Muchas veces tenemos que tener los pies un poco más en la tierra y salir a cenar o pasear después de una derrota. A veces es duro, pero yo creo que hay que hacerlo y eso a mí­ me ayuda mucho para ser cercano.