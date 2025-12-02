Míchel recurre al filial para evitar otro descalabro copero

Con aún resaca emocional del 'puntazo' obtenido ante el Real Madrid en Montilivi, el Girona visita O Couto para afrontar la segunda ronda de la Copa del Rey. No les sonrió demasiado la suerte a los de Míchel en el sorteo, pues les cayó el peor rival que le podía tocar a un Primera: el Ourense CF, reciente ganador de la Copa Federación y equipo de Primera Federación. El resto de clubes de Primera quedaron emparejados con equipos de Segunda o Tercera RFEF. Como bien enunció el técnico vallecano en la previa, "será un partido duro y necesito ver la respuesta de la gente”.

Pol Arnau, héroe en Las Gaunas

El equipo, pese a presentar numerosas bajas - varias de ellas sensibles -, debe plantarse en O Couto con la sobriedad necesaria para avanzar a la siguiente ronda sin complicación alguna y evitar a toda costa que suceda lo que ocurrió en Las Gaunas en la anterior edición. El héroe del Logroñés fue un Pol Arnau, hijo de Francesc Arnau, que emuló a su padre y se puso los guantes ante la lesión de su portero, que chocó fortuitamente con Stuani y abandonó el césped con un collarín.

Pol Arnau, hijo de Francesc Arnau, héroe en Logroño / Agencias

Ya sin cambios, el lateral derecho asumió dicha responsabilidad y atajó cuatro balones hasta llevar la eliminatoria a los penaltis, cuando Stuani estrelló un balón en el larguero - fue un gol fantasma - y le adivinó el lanzamiento a Abel Ruiz. Año y pico después, el bueno de Pol, que fichó por el filial 'gironí' en verano, forma parte de la expedición 'blanc-i-vermella' que se juega su continuidad en la competición del KO en O Couto.

Ocho del filial

Es uno de los ocho chavales del filial que citó Míchel para afrontar la eliminatoria, los ya habituales Andreev, Gibi, Sarasa, Lass, Salguero, Arango y Papa. Jhon Solís, ausente ante el Madrid por un esguince de tobillo, es la gran novedad de una lista en la que se cayeron Àlex Moreno, Axel Witsel y Azzedine Ounahi, a quienes Míchel optó por dar descanso. Thomas Lemar y Daley Blind estarán disponibles para visitar el Martínez Valero el próximo domingo.

El marroquí, futbolista más diferencial en este Girona, vio la quinta amarilla ante el cuadro blanco y deberá cumplir sanción ante el Elche. Por tanto, no volvería a enfundarse la elástica 'blanc-i-vermella' hasta 2026, una vez finalice el camino de Marruecos en la Copa África. Míchel, sin embargo, explicó que "no hemos recibido la notificación oficial, pero he escuchado que podría ser que los jugadores de la Copa Àfrica se queden hasta el fin de semana del 15".

Se cargó al Oviedo

El equipo solventó la papeleta ante el Constància en su debut en una inesperada prórroga y ahora se mide a un rival dos categorías superior. “El Ourense tiene mucha posesión. Le gusta jugar desde atrás. El campo, por desgracia, parece que no está en las mejores condiciones. Es un hándicap para ellos y para nosotros", lamentó.

La plantilla del Ourense FC celebra el pase a la siguiente ronda tras imponerse al Oviedo. / CÓRDOBA

Hay que recordar también que eliminaron al Oviedo, el único equipo que cayó de Primera”, recordó Míchel, un 'enamorado' de la competición: “La Copa me gusta porque vuelves al fútbol de siempre, en campos difíciles que no están en las mejores condiciones. Necesitamos de esos momentos de complejidad".