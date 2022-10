Míchel recupera a Stuani, pero pierde a Reinier y Samu

El Girona recibe a la Real Sociedad con el objetivo de traducir en más puntos las buenas sensaciones ofrecidas antes del parón El conjunto donostiarra llega con la defensa en cuadro a causa de las lesiones y por ahí deberían buscar las cosquillas los rojiblancos

Quince días después de quedarse con un palmo de narices en el Benito Villamarín a pesar de los muchos méritos hechos para puntuar, el Girona retoma la competición este tarde con la visita de la Real Sociedad. El parón de la Liga por los partidos internacionales sirvió para cargar pilas y estrechar el vínculo durante la estancia que hizo el equipo la semana pasada en Les Preses, y también ha permitido a Míchel ir reincorporando al grupo jugadores que tenía fuera de combate por problemas físicos.

Así, el técnico ya tiene a su disposición a Ramon Terrats, Yangel Herrera, Iván Martín, Óscar Ureña y también Cristhian Stuani, una vez controlada y superada su dolencia cardíaca. Demasiadas buenas noticias para un Girona que desde que empezó el curso ha tenido la enfermería muy llena y ha tenido que ver como entraban otros dos jugadores: Reinier y Samu Saiz. El brasileño con una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha tiene para un mes como mínimo mientras que el madrileño, con un problema en el talón derecho, no estará, de momento, hoy. Son baja también por lesión David López, Borja García y Kébé.

La adaptación del Girona a Primera División ha sido notable en las primeras seis jornadas. Míchel, autoexigente e inconformista, considera que los 7 puntos sumados de 18 posibles son un botín demasiado pequeño. El parón por los partidos de selecciones ha servido para que el equipo hiciera unas jornadas de convivencia y los jugadores -media docena llegaron el último día del mercado- se conocieran algo más. Habrá que ver, pues, si el parón ha funcionado. Hasta ahora, el equipo ha demostrado tener personalidad y ser reconocible con su idea de ser protagonista con la pelota. Los de Míchel han superado hasta ahora al Getafe (3-1) y al Valladolid (2-1); han empatado en Mallorca (1-1); y perdido en ValEncia (1-0), en el campo del Betis (2-1) y contra el Celta (0-1). Siempre, eso sí, compitiendo y mirando a los ojos a los rivales sin dar ningún tipo de sensación de equipo frágil acabado de ascender. En este sentido, Míchel ha incidido estos días de preparación del partido en mejorar dos aspectos: finalizar más y mejor, y, sobre todo, mirar de dejar la portería a cero por primera vez esta temporada.

La recuperación de los cuatro lesionados no los tendría que enviar, de entrada, al once titular. Sí que pueden ser buenos recursos para Míchel dependiente de como vaya el partido. En este sentido, habrá que ver si el técnico mantiene la línea de cinco detrás, con Bernardo de libre, o bien pasa a jugar con cuatro como hizo contra el Celta. En medio del campo Romeu y Aleix Garcia tienen el lugar asegurado si es que el técnico no decide jugar con línea de cuatro en defensa y poner un efectivo más en la sala de máquinas. En ataque, Castellanos tiene el lugar asegurado y hará falta ver quién es el encargado de sustituir Reinier y acompañar a Riquelme en la media punta. El recambio habitual, Samu Saiz, tampoco está y el lugar se lo juegan Toni Villa, Manu Vallejo, Valery e incluso Ureña.

Por su parte, la Real Sociedad llega a Montilivi cargada de bajas importantes. Oyarzalbal y Sadiq, además, están lesionados de gravedad de la rodilla. Por el contrario, Imanol Alguacil recupera a Carlos Fernández después de más de un año de baja por una grave lesión. Las ausencias en defensa hacen que Imanol tenga que elegir entre Pacheco y González de Zárate para acompañar Aritz Elustondo, el único central disponible.

POSIBLES ALINEACIONES

Girona: Juan Carlos; Arnau, Bueno, Bernardo, Juanpe, Gutiérrez; Romeu, Aleix Garcia; Riquelme; Castellanos, Stuani.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Pacheco, Rico; Zubimendi, Merino, Brais Méndez, Silva; Kubo, Sorloth.

Árbitro: Melero López (andaluz).

Estadio: Montilivi.

Hora: 18:30.