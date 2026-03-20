Míchel recuerda a Savinho: "Yo he visto a Eric sufrir y llamarle 'niño de los cojones'"

'Nunca te enamores de un jugador cedido', reza un dicho popular del mundo del fútbol. Con Sávio Moreira de Oliveira (São Mateus 2004), más y mejor conocido como Savinho, era imposible no hacerlo. Míchel sabía mejor que nadie que el brasileño estaba destinado a marcar una época: "Desde la irrupción de Vinicius creo que no he visto un talento en el uno contra uno tan desequilibrante", afirmaba. Razón no le faltaba... aunque esté alternando luces y sombras en Mánchester.

Era imposible no 'babear' con su fútbol. Ni prendarse de su carisma. Se ganó el cariño de la afición 'gironina' con su particular 'samba' y se convirtió en uno de los jóvenes más prometedores del momento.

"'¿Pero qué coño hemos traído?'"

Así recuerda Míchel su "increíble" irrupción en el podcast 'La Otra Grada' de 'Feeberse': "El primer día que viene aquí dices tú, '¿pero qué coño hemos traído?'", relata. Y desvela una anécdota con Eric Garcia, a quien califica de "defensa increíble", como protagonista.

Savinho celebra un gol con el Girona / EFE

"Yo he visto a Eric sufrir defensivamente contra Savinho. Él lo decía: 'este niño de los cojones'", asegura. El de Martorell dejó una huella imborrable en Montilivi y ahora, a base de constancia y trabajo, es uno de los hombres de máxima confianza de Hansi Flick.

El 27 de septiembre de 2023, tras ganar 1-2 en La Cerámica, el Girona se colocó líder de Primera División. "Un sueño", así lo define Míchel. "La plantilla era muy buena. Todo está fluyendo y lo único que puedes hacer tú es ir apretando para que ellos no se paren", aporta.

Eric García celebra el tanto ante el Cádiz / EFE

"En Montjuïc mis jugadores volaban"

"Recuerdo muchos partidos: ganar en Villarreal, en Pamplona, en Granada, Valencia, 5-1 al Mallorca... El 2-4 de Montjuïc es el partido que decimos 'podemos ganar a todo el mundo'. El único que nos pintó la cara fue el Madrid. Pero ese día en Montjuïc mis jugadores volaban", expresa.

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Miguel Gutiérrez, elegido MVP del partido ante el Barça en Montjuïc / EFE

Cuenta que, aquel día en el Bernabéu, "pesó mucho la responsabilidad de que si ganamos vamos a luchar por LaLiga. Savinho dijo que no le iban las piernas".