Míchel reclama "una victoria ya" para cambiar las cosas

Lejos queda el punto y final del mercado de fichajes; también la derrota frente al Sevilla, la tercera en tres partidos. Y justo antes de visitar Vigo, en un partido clave para intentar romper con la mala racha, ha sido Míchel Sánchez el portavoz para expresar el sentimiento de un vestuario que tiene ganas de reivindicarse.

Admitió, sin tapujos, que el Girona "quiere cambiar las cosas" y "mejorar" para arreglar una "clasificación complicada" con ningún punto de 9 posibles. Para dar la vuelta a la dinámica, ha propuesto una receta: "Trabajar, trabajar y trabajar". Pero también "atacar mejor" para evitar encajar tantos goles, uno de los males de este equipo.

Sin David López ni Lemar, ambos lesionados (el primero no reaparecerá hasta dentro de unas semanas y el segundo ha sufrido una vez en el entrenamiento de este sábado), la convocatoria cuenta con las últimas incorporaciones (Ounahi, Livakovic, Bryan Gil y Vanat). También con Abel Ruiz y Van de Beek, ya recuperados, aunque todavía “lejos de su versión ideal”.

Míchel ha hablado de los nuevos, de las bajas, de las piezas que recupera y también del Celta. Y ha pasado revista en el mercado de verano. Lo ha hecho de puntillas, sin querer ir muy allá, y algo enigmático.

Cuestionado sobre si estaba satisfecho con cómo había quedado la plantilla, ha soltado un "ya veremos. El tiempo nos pondrá en nuestro sitio. He estado escuchando muchas cosas y ya veremos qué es lo que pasa y dónde nos encontramos dentro de un tiempo. Poco a poco, se llena el fregadero".

De momento, lo inmediato es visitar Vigo. Y el objetivo es firme: toca puntuar para empezar a sumar y evitar que los fantasmas se multipliquen. "No lo hemos hecho bien durante las semanas del mercado pero pienso que el equipo ahora está más tranquilo, concentrado y preparado. Tenemos que estar juntos y luchar por salir de una situación complicada. Nos toca pensar en la competición, en mejorar y ser un equipo para conseguir cerrar un buen año".

Para Míchel, en el vestuario existen ingredientes necesarios para que esto sea posible. "He visto que los jugadores quieren cambiar las cosas y mejorar. Todo el mundo está preparado y hay compromiso. Necesitamos una victoria ya para que las cosas cambien".

También ha hablado del Celta, un rival que tiene "un entrenador TOP" y que "es el mejor en cuanto a la circulación del balón". Para Míchel, "nos espera una buena prueba para ver cómo podemos hacer las cosas. Ellos irán a por nosotros, pero queremos hacer lo mismo. Salir a por ellos". Y considera que es clave "atacar mejor" para evitar encajar tantos goles. "Necesito más energía en ataque, más agresividad y mirar hacia adelante".