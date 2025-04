Míchel: "No quiero que la gente baje los brazos"

Dura derrota en Montilivi. Un solitario tanto de Carlos Vicente noqueó a un Girona que continúa sin levantar cabeza y encadena ocho jornadas sin conocer la victoria (tres empates y cinco derrotas). Una primera mitad gris, con poca intensidad y, tras entrar bastante bien en la segunda, llegó un 'mazazo' que no fueron capaces de, como mínimo, salvar con un empate.

A Míchel, como ya sucedió en la sala de prensa de Montjuïc, se le vio dolido con la difícil momento que atraviesa su equipo: "Todo el mundo tiene que abrir los ojos y ver que ahora, sí que sí, el equipo está abajo en la clasificación. No sé si es el peor momento, porque en Segunda ya vivimos una situación delicada, pero sí, es un momento difícil para mí y para todos”.

Confía, sin embargo, en una plantilla comprometida con la causa: "He entrado al vestuario y les he dicho a los jugadores que tenemos que asumir la situación. Tenemos que reconocer los problemas y errores que hacemos y mirar hacía donde vamos. No quiero que la gente baje los brazos y veo al equipo con compromiso y actitud”.

No dejará de ser fiel a un estilo que tantas alegrías dio al club la temporada pasada. El equipo no debe perder su identidad, pero carece de determinación y agresividad en muchas fases del partido: “Queremos dominar, tener el balón, estar en zona tres... Pero nos falta agresividad. En las áreas no es sólo cuestión de suerte, sino de determinación. El fútbol son duelos y mentalidad”.

Y mandó un mensaje a la afición: "Los necesitamos mucho, y ellos ya lo saben. Es un reto difícil, pero está en nuestras manos”.

“Voy a pelear por este proyecto hasta el final. Yo quiero estar aquí y quiero que todo el mundo luche conmigo. Es lo que les he dicho a los jugadores y es lo que siento”, sentenció.