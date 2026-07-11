Míchel quiere llevarse a Ounahi del Girona

El Ajax de Àmsterdam de Míchel Sánchez quiere volver a 'pescar' en Girona, el exclub del entrenador madrileó. Según informó 'Fabrizio Romano', el club 'ajaceid' negocia ahora el fichaje de Azzedine Ounahi de cara a la próxima temporada.

De momento, la operación se encuentra en fase de converaciones. Mientras que el Ajax busca reforzar el centro del campo, el Girona, que consumó su descenso a LaLiga Hypermotion, quiere retener el máximo de talento posible para el objetivo de volver la próxima temporada a la Primera División.

Ounahi cuenta con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. A pesar de eso, según las informaciones, el Ajax intentaría rebajar el precio de salida del futbolista, petición expresa del extécncio gironí durante las últimas cicno temporadas.

Ounahi, de 26 años, llegó al Girona el pasado verano procedente del Olympique de Marsella tras relanzar su carrera con una cesión al Panathinaikos.

Pese a la complicada temporada del conjunto gerundense, el centrocampista ha sido uno de los futbolistas más destacados del equipo gracias a su calidad técnica, capacidad para superar líneas con balón y despliegue físico en la medular.

Su explosión internacional se produjo durante el Mundial de Qatar 2022, donde fue una de las grandes revelaciones de la histórica selección de Marruecos que alcanzó las semifinales y fue, alabado por entrenadores y expertos del fútbol como Luis Enrique, seleccionador de España en ese momento, equipo que cayó eliminado a manos de la selección de los 'Leones del Atlas'.

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Desde entonces, Ounahi ha despertado el interés de varios clubes europeos, especialmente por un perfil de centrocampista cada vez más cotizado en el mercado. Ya durante la pasada primavera había sido relacionado con equipos de la Premier League, como el Manchester City, del mismo grupo empresarial que el Girona FC.