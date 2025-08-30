Míchel: "El que no quiera estar que se vaya y nos deje trabajar con una base sólida"

El Girona es, ahora mismo, el colista de LaLiga EA Sports con aún ningún punto en su casillero. Aun así, a Míchel se le vio algo más satisfecho con la actuación de los suyos, que lo intentaron pero volvieron a caer cometiendo los errores que tan caro pagaron desde el inico de liga. Reconoció que su equipo dio "su primer paso" para mejorar de cara a lo que viene.

“No estamos bien, pero es el principio de algo mejor. Tengo la sensación que el equipo se ha juntado para comenzar una nueva atmósfera en el día a día”, diagnosticó. Destacó que los suyos mostraron “muy buena actitud” y “agresividad” y que lograron jugar como un equipo y competir tras dos jornadas sin haberlo conseguido ante Rayo Vallecano y Villarreal.

Insistió en “mejorar las transiciones", pero también en el "primer brote verde” tras un duro arranque de temporada. Preguntado por esta recta final de mercado, reiteró que quiere contar con “jugadores que crean que competir en Primera División con el Girona es un lujo para ellos”. Futbolistas que vengan con “un hambre de cojones” y quieran estar en Montilivi para firmar el mejor año de su carrera.

“El que no quiera estar que no esté y que se vaya y que nos dejen trabajar con una base sólida”, subrayó sobre su "debe desde hace una temporada y media".