Michel: “Tiene que ser un punto de inflexión”

"La primera parte ha sido el reflejo de lo que queremos ser", añadió el técnico tras empatar contra el Madrid (1-1) El técnico comentó valoró que, con el reglamento en la mano, el árbitro anuló correctamente el gol a Rodrygo

Michel, entrenador del Girona, consideró que el empate frente al Real Madrid (1-1) en el Santiago Bernabéu les tiene que servir como “punto de inflexión” a la vez que ponderó el trabajo realizado “con y sin balón” y la capacidad de “sufrir” que espera mantengan en el resto de encuentros para lograr el objetivo de la salvación.

“Un punto aquí vale igual. Pero tiene que ser un punto de inflexión. Nos tiene que ayudar a seguir trabajando y mejorando con y sin balón; sobre todo sin balón, que a veces no hemos sido muy contundentes”, dijo en rueda de prensa.

“La primera parte ha sido el reflejo de lo que queremos ser. Nos hemos sacrificado mucho en defensa y con balón hemos tenido personalidad. Dos de las tres mejores ocasiones fueron nuestras; una lástima que no nos fuéramos por delante en el marcador. En la segunda parte nos costó más, porque apretaron mucho más… y luego tuvimos la fortuna del penalti. Supimos sufrir. Sin balón hay que ayudar como hemos hecho hoy; sin importar el rival. Esta mentalidad nos tiene que servir”, añadió.

“La primera parte es nuestra mejor versión tanto en ataque como en defensa, pero hemos hecho grandes partidos en el Villamarín, en el Metropolitano… merecíamos más en esos partidos. Hoy tuvimos más sometimiento del rival”, completó.

Un Michel que espetó a los suyos a repetir este comportamiento contra el resto de rivales: “Nos tenemos que convencer de que, si vamos con esta mentalidad, ofensiva y defensiva, somos un equipo que tiene argumentos; y eso es clave. El fútbol es resultados, pero si damos esta versión el equipo puede ir más hacia arriba”, declaró.

Además, el técnico del Girona valoró cómo vio él el gol anulado a Rodrygo y el penalti por mano de Marco Asensio que el colegiado pitó a su favor. “A mí me anularon un gol igual en Almería. En mi opinión, es una acción de juego, para mí no debería haber falta ahí, pero la regla dice que sí. No hay nada que protestar. Sobre la acción del penalti, no la he visto repetida, pero todo el mundo me dice que es penalti”, dijo.

Michel comentó también el estado de dos futbolistas que dejaron el terreno de juego por problemas físicos: “A Miguel se le han subido los gemelos y está muy cansado, pero bien. Yan, en la acción con Kroos, está muy dolorido porque le ha pillado en la rodilla; pero en principio es solo un golpe”, aseguró.