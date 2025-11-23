Míchel: “Este punto contra un gran rival es un paso adelante”

Con un poco más de acierto y puntería, el partido se podría haber ganado. Hay que decir también que el Girona podría haberlo perdido en el empuje final del Betis después de lograr el 1-1. Al final, el punto no saca al equipo de pobre, pero sí le permite dar cierta continuidad a la victoria contra el Alavés de la última jornada y mirar el futuro con más optimismo —aunque el domingo venga el Madrid—.

Porque sumar un punto en la Cartuja contra todo un Betis repleto de estrellas no es una misión nada fácil. Y menos haciendo un partido de notable como el que hizo el Girona. Por todo ello, Míchel dio por bueno el punto y se marchó satisfecho del estadio andaluz. “Para mí es bueno y es un paso adelante, sobre todo por el rival que teníamos delante, que está en un gran estado de forma, es quinto y tiene jugadores diferenciales de alto nivel. Hemos hecho un partidazo en muchas fases. Con balón en la primera parte y, sin él, en la segunda”, decía el técnico al final del encuentro.

Desde el banquillo, Míchel sufrió como todos los aficionados rojiblancos viendo cómo el partido se descontrolaba a raíz del 1-1 y de la entrada de Isco. Fueron momentos de inquietud en los que el balón pasaba del área de Gazzaniga a dibujar un contragolpe peligroso hacia la de Valles. Al final, Asprilla, tras una transición de Roca por la izquierda, no supo resolver la última acción del encuentro, que podría haber supuesto el 1-2 sin margen para la reacción local. Sin embargo, Míchel no quiso señalar al colombiano. Al contrario. Preguntado por la jugada, el técnico lo defendió con claridad y destacó los minutos que había estado sobre el césped.

“El que ha fallado el gol es el Girona. Viktor (Tsygankov) ha tenido dos y nadie me pregunta por él. La actitud de Yáser (Asprilla) ha sido perfecta. Le he dicho que mirase hacia adelante y que intentase ganar el partido, y lo ha hecho. Igual que Abel Ruiz, Stuani y Joel Roca. No miro quién lo ha fallado”, decía. En este sentido, Míchel profundizaba en la situación de Asprilla en el equipo: “Está bien y necesito que todo el mundo piense que es un jugador que nos puede ayudar mucho, porque si no, es un problema. La gente debe entender que es un jugador joven y de mucha calidad”.

El técnico se resignaba ante la fragilidad de su equipo en las jugadas aéreas: se encajó el octavo gol del curso cuando Valentín Gómez remató de cabeza un córner. “Lo trabajamos mucho, pero nuestro físico es el que es. Tenemos cosas muy buenas, pero otras no tanto. El Betis tiene jugadores diferenciales en muchas cosas, en ataque y en el juego aéreo porque tiene más dinero. Hemos confeccionado una buena plantilla, pero tenemos debilidades y tenemos que afrontarlas”, reflexionaba. El madrileño recordaba la diferencia de centímetros entre los jugadores del Girona y los del Betis. “Vítor Reis domina el juego aéreo. Witsel también, pero Iván Martín no; Arnau y Blind hacen de centrales, pero miden 1,82, mientras que los rivales tienen jugadores más altos. Lo mejoraremos. Hay que hacerlo”.

El técnico quedó satisfecho del rendimiento general de su equipo. Sobre todo con balón, un aspecto en el que apreció “una sensación de equipo dominador muy poco vista esta temporada” y pedía “darnos cuenta de que sin balón somos peores que con él. Necesito que el equipo piense así en el campo”.