Míchel: “La primera parte nos ha sobrado”

El entrenador del Girona habló tras el empate ante el Celta "En el descanso le dije a mis jugadores que parecía que ellos se jugaban la vida y nosotros no", aseveró

Míchel, entrenador del Girona, lamentó que su equipo regalara la primera parte del partido contra el Celta, y recordó que pelear por la séptima plaza debería ser “un reto muy ambicioso” para sus jugadores.

“En el descanso le dije a mis jugadores que parecía que ellos se jugaban la vida y nosotros no. Eso no me gusta. Hemos tenido dominio del balón y ellos han dominado el partido porque cuando dominas el balón pasándotela de mentira no vale para nada”, criticó en su comparecencia ante los periodistas.

“En la segunda parte ya fuimos más agresivos, se vio desde la primera jugada. En la segunda parte mi equipo me gustó mucho aunque ellos nos pudieron hacer daño. Tenía la sensación de que el partido lo teníamos controlado. Pero la primera nos ha sobrado”, agregó.

Míchel espera que su equipo no se deje ir en estas últimas dos jornadas porque, a su juicio, eso lo pueden pagar la próxima temporada.

“Si cumplir un sueño de permanecer en Primera División, de poder hacer la mejor puntuación en la historia del Girona o pelear por Europa no es suficiente reto para soñar y dar el cien por cien, pues no sé qué más necesitamos. Quiero ver a mi equipo crecer todos los días porque la exigencia te ayuda a mejorar”, afirmó.