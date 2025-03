Míchel, preocupado por Bryan Gil: "Podría perderse lo que queda de temporada"

El Girona volvió a dejarse dos puntos por el camino por tercera vez consecutiva en LaLiga EA Sports. Si Míchel insistía en la importancia que podía tener Montilivi para salir del bache y, al fin, sumar una victoria cinco partidos después... era por algo. Tras una primera mitad de pocas ocasiones y cierto tanteo, Diego López ponía contra las cuerdas a un equipo que reaccionaría (a medias) por medio del de siempre, de Cristhian Stuani. Un punto que, una vez más, supo a poco.

"La falta de determinación y de agresividad en ataque es lo que más está lastrando al equipo", declaró Míchel tras el 1-1 en Montilivi. Admitió que, lógicamente, necesitan dar un paso adelante y mejorar en varias facetas, como es el caso del uno contra uno, el último pase o el disparo a puerta. Cierto es que llegan a pisar el último tercio, pero generando "muy pocas situaciones claras de gol". En definitiva, les falta pegada.

El técnico vallecano confía plenamente en su plantilla, pese a que las sensaciones actuales no le inspiran que la lucha por Europa sea viable a día de hoy. Eso sí, "no mira hacia abajo". Reivindicó la figura de un Cristhian Stuani que volvió a acudir al rescate del equipo, anotando el 1-1 definitivo y convirtiéndose en el máximo realizador de la plantilla con seis dianas. "Es diferencial", dijo. "El mejor jugador de LaLiga cuando está en el área" Reconoció, además, que prefiere que juegue "minutos de calidad" a un partido entero.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10/03/2025.- El delantero del Girona Bryan Gil (d) lucha con Pol Lozano (c), del Espanyol, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que RCD Espanyol y Girona FC disputan hoy lunes en el RCDE Stadium. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Hizo saltar las alarmas cuando se pronunció sobre el posible alcance del esguince de rodilla que sufre Bryan Gil y le impidió estar ante el Valencia. “Bryan, como ya he dicho, tiene una lesión en la rodilla y mañana debe hablar con el doctor Cugat. Veremos si es necesaria una operación o no. Si tiene que operarse, podría perderse toda la temporada. Pero si no, este domingo serán las últimas pruebas y lo veremos. Cugat tomará la decisión con los jugadores. No pinta bien, aunque creo que aún faltan pruebas”, lamentó.