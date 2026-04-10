Míchel, sobre el posible penalti a Mbappé: "Vitor Reis dice que fue un forcejeo y que iba por delante"

Míchel celebró el puntazo de los suyos en el Santiago Bernabéu. El equipo realizó “un esfuerzo enorme” para rescatar un empate de gran mérito ante el Real Madrid, un resultado que le permite seguir dando pasos firmes hacia la permanencia.

Venía de firmar un partido sobresaliente el lunes frente al Villarreal, y volvió a mostrarse sólido: eficaz de cara a portería y muy comprometido en tareas defensivas ante el equipo de Álvaro Arbeloa. Con este resultado, alcanza los 38 puntos y amplía cada vez más la distancia respecto a los puestos de descenso.

"El otro día el Real Madrid hizo un partidazo. Esta vez han ido más de lado a lado. Han tenido ocasiones y la sensación era que iba a ser difícil lograr algo. El gol de Lemar nos ha dado energía. He hablado con jugadores del Madrid y creo que son capaces de dar la vuelta a la eliminatoria", valoró el preparador madrileño.

Destacó el esfuerzo de sus futbolistas: "Lo han dado todo. El día a día es espectacular y el equipo está obteniendo resultados que es lo más importante. Ahora estamos en una posición muy buena después de la primera vuelta". "Estuvimos mucho tiempo, más que nunca en defensa, pero superamos una prueba increíble a nivel de concentración, ayudas, cerrar espacios... increíble. Hicimos un partidazo en defensa", aportó.

Explicó los cambios y las dudas que tuvo hasta decidir las sustituciones: "La realidad es que hemos hecho los cambios parar tener más presencia en la presión y también estaba pensando en hacer 5-4-1 que es como hemos acabado. He mirado el tiempo e iba a hacer ese sistema pero luego me he arrepentido".

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Aseguró no haber visto la acción del posible penalti de Vitor Reis sobre Mbappé, pero explicó que el brasileño "ha dicho que él no hace ningún gesto de quitarse de encima a Mbappé". "Dice que fue un forcejeo y que iba por delante. Me parece que son muchas jugadas que se arbitran fuera de lo que es el juego. El partido fue limpio. Creo que hubo muy pocas faltas y hubo mucho tiempo de juego", concluyó.