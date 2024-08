Míchel: "Tenemos una plantilla para competirlo todo"

Ahora sí. El mercado de fichajes echó el cerrojo y la plantilla del Girona está cerrada. Por si había alguna duda, Míchel dejó claro que no le falta nada. "Tenemos una plantilla equilibrada, perfecta para competir en todas las competiciones", afirmó rotundamente en la previa del Sevilla-Girona.

En Girona se respira tranquilidad. Como mínimo, están más aliviados tras la contundente victoria en Montilivi ante Osasuna. Y están muy orgullosos del trabajo realizado desde las oficinas: "Todo el mundo está contento, hemos dado un paso adelante", arrancaba Míchel en rueda de prensa. "El año pasado teníamos a más cedidos, en este solo tenemos a Bryan - con opción de compra - y Danjuma. Tenmos a jugadores jóvenes, con mucha calidad y versatilidad en propiedad".

TRES MOVIMIENTOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS

El último día de mercado fue algo 'movidito' para el club gironí. Salió cedido Valery al Mallorca en busca de minutos - "por una decisión personal" - y llegó Arnaut Danjuma para sumar calidad a una punta de ataque que pinta muy bien. Iker Almena, por su parte, emprendió un éxotico camino hacia Arabia Saudí. "Es la nueva realidad del fútbol. Me pongo en su cabeza y lo entiendo. Quería quedarse, pero la oferta es tan importante que es muy difícil de rechazar", opinaba Míchel.

Iker Almena rescató el empate ante el Olot con una 'picadita' mágica / @ikeralmenaa

CON TODO A SEVILLA... Y CON DANJUMA

El técnico se lleva a 24 futbolistas a Sevilla. Está toda la plantilla en óptimas condiciones físicas. Destaca la presencia de Arnaut Danjuma, flamante nuevo fichaje y única novedad en la convocatoria. "Jugó los tres partidos con el Villarreal y esta preparado. Ha entrenado hoy con normalidad", confirmó. "Es versátil, su 1vs1, 'top' en el gol... Quique me hablo de él hace un mes - aunque no estaba claro que saliese - y siempre hemos tenido la sensación de que podía ser un jugador importante para nosotros".

Curiosamente, y si debuta, claro, Danjuma marcó en el Sánchez-Pizjuán hace cosa de una semana. Y Míchel sabe de la dificultad del partido, pese a que el equipo esté en proceso debido al cambio de entrenador. "Lo conozco bien [García Pimienta]. Vi sobre todo el partido contra el Villarreal y jugaron bien. Tiene jugadores de mucha calidad, con mucha profundidad por banda", analizó.

Danjuma, durante su primer entrenamiento con el Girona / @gironaFC

"EL SISTEMA PARA MÍ NO ES IMPORTANTE"

Está por ver si apuesta por los mismos once que en Montilivi. Alejandro Francés estuvo muy correcto en el carril derecho, y situar a Abel ligeramente por detrás de Miovski funcionó a las mil maravillas. Eso sí, el sistema de juego no es importante para Míchel. "Somos el equipo que más balones recuperó en campo rival en estos tres partidos, un paso adelante respecto al año pasado - sextos por la cola -. No era un 4-4-2, Abel jugó en posiciones intermedias; ni un 4-3-3, Miguel jugó por dentro y por fuera. Me importa nuestra manera de actuar sobre el césped".

Abel Ruiz celebra su gol durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Girona FC y el CA Osasuna / EFE/ Siu Wu

La victoria en Montilivi le dio aire. El ruido que venía sonando desde el inicio de temporada no gustaba a un Míchel que ya se reinvindicó antes de sumar los tres puntos ante Osasuna. "No puedo estar en la cabeza de nadie pero hemos hecho las cosas muy bien. El club está creciendo. A veces es mas el sonido de las redes que la realidad, pienso que la afición esta contenta", sentenció.