Míchel: "No pienso en ningún ultimátum ni en mi puesto de trabajo"

El Girona está pasando por un momento horrible después de sumar tan solo un punto en cinco partidos. Pero toca levantar la cabeza y afrontar con la máxima ambición el duelo de este martes contra el Athletic Club de Bilbao.

En ese sentido, Míchel, que cuenta con hasta ocho bajas, demostró en la rueda de prensa previa al duelo que sigue creyendo en sus jugadores. "Es verdad que tenemos nueve bajas, pero contamos con un equipo para competir mañana con toda la normalidad. El último en caer ha sido Abel Ruiz por unas molestias en el adductor. Tsygankov no se encuentra bien de sus molestias en la pierna y hemos de ir día a dia con él. Afrontamos un partido complicado, en un escenario increíble", apuntó.

Míchel, tras el partido de la primera jornada de LaLiga / EFE

El técnico madrileño no esconde el mal momento, pero intentó lanzar un mensaje optimista: "Yo estoy bien, no necesito el soporte de nadie porque confío mucho en mí. El fútbol es así y lo que ha pasado ya no se puede cambiar. Solo se puede tratar de cambiar y por eso me centro en el siguiente partido y en el día a día. No diré que estamos en la mierda, pero estamos jodidos y estoy convencido de que saldremos de esta situación porque estamos capacitados para salir de aquí".

También fue muy claro sobre el ambiente que se respira en los últimos días. "Sé que es muy difícil jugar con dos jugadores menos y todo lo que te pasa por la cabeza puede ser negativo, pero era la realidad que debíamos asumir y yo como entrenador no puedo pensar que es injusto lo que nos pasa. Es nuestra realidad, al igual que lo fue cuando estuvimos en Champions. Si nos quitamos el ego nos será mucho más sencillo poder afrontar la situación en la que estamos. He trabajado con psicólogos y es mi sensación", señaló.

Además, confirmó que tendrá que realizar cambios en el once inicial. "Vamos a hacer cambios obligados, eso está claro. Perdemos jugadores en defensa y centro del campo. Ahí sí tenemos jugadores para sustituir a los sancionados (Witsel y Vítor Reis). Tenemos partidos por delante. Para el viernes contra el Espanyol espero recuperar jugadores, a los dos sancionados y a alguno más. Tenemos que competir con lo que tenemos, no vale mirar con que todo está mal", admitió.

Sobre la convocatoria de Joel Roca con la selección española para el Mundial Sub-20, apuntó que "nos gusta mucho que a un jugador nuestro le llame la selección. Quiere decir que está haciendo las cosas muy bien. Yo he jugado un Mundial Sub-20 y es un sueño, solo pasa una vez en la vida y la ha de aprovechar. No podemos hacer nada y ya está pasado".

Por último, Míchel elogió a su próximo rival y se pronunció sobre una posible salida: "El Athletic tiene un gran equipo y su entrenador es una gran referencia para mí. No creo que sea el sistema es lo que falla, son situaciones defensivas ni ofensivas. No pienso en ultimátums ni en mi puesto de trabajo. Supongo que habrá aficionados que me quieran aquí y otros que querrán que me destituyan, pero eso ha pasado siempre. Ya veremos".