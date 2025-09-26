Míchel: "Pido tiempo"

El primer derbi del curso disputado entre Girona y Espanyol acabó en empate. Un reparto de puntos insuficiente para ambos, sobre todo para los de Míchel, aún colistas y con tres - con este último - puntos en su casillero.

“Hemos visto un partido muy igualado. Las mejores ocasiones del Espanyol han sido en la primera, cuando más hemos controlado. No hemos finalizado mucho para hacerles daño. Venimos de una situación muy complicada y el equipo ha competido muy bien. El equipo irá a más”, valoró un Míchel consciente de que en la segunda mitad el equipo dio un bajón debido al cansancio. “Por la sensación de sentirnos más ahogados”, expresó.

Su exigencia es alta. Y el equipo, ahora mismo, está por debajo de ella. “No es una crítica mía”, aclaró, pues los suyos necesitan sentirse “abrazados”. El Girona, que sufre un total de hasta ocho bajas, dio la cara y mostró brotes verdes ante un Espanyol que venía con buenas sensaciones: “A partir de aquí construiremos un equipo. Hay que estar orgullosos”.

Cierra filas con Gazzaniga

Puso en valor el trabajo de la línea defensiva, hoy formada por tres centrales. Y dejó claro que “las decisiones las tomo yo”, al ser preguntado por la titularidad de Gazzaniga. “La llegada de Livakovic no supone un cambio rápido en la portería”, añadió.

El técnico vallecano espera al mejor Bryan, quien disputó su último partido, precisamente, ante el Espanyol en Cornellà-El Prat el pasado mes de marzo y necesita “minutos de calidad”. “El de ahora no lo es”, pero confía en su mejor versión. Y en la de todos. Y con esta frase cerró la rueda de prensa: “Pido tiempo”.