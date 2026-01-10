Míchel: "Pido perdón a Osasuna porque Lass se ha equivocado; no somos un equipo violento"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, pidió "perdón" a Osasuna por la expulsión del joven Lass Kourouma en los últimos minutos de la victoria de este sábado contra el cuadro rojillo (1-0) y añadió que le "sabe mal" por "la imagen dada porque no somos un equipo violento".

"Aimar le ha tirado para atrás dos veces, pero la acción que luego ha hecho él no tiene justificación. Se ha equivocado", valoró el técnico madrileño sobre la acción que ha provocado una tángana entre los dos equipos.

En este sentido, detalló que el centrocampista africano está "muy arrepentido" por la agresión y que "enseguida se ha dado cuenta de que ha metido la pata y de que no tenía que actuar así". El técnico rojiblanco también lamentó que Lass perderá "una oportunidad clave" porque sin Axel Witsel, lesionado, y Jhon Solís, en la rampa de salida, iba a tener "responsabilidad y minutos".

Míchel se mostró "orgulloso" porque el equipo fue capaz de dar la vuelta "a una situación muy difícil" y finalizó la primera vuelta con 21 puntos y fuera del descenso, después de celebrar tres victorias en los últimos cuatro partidos.

El entrenador madrileño reconoció que metió "la gamba" en las primeras cinco jornadas, pero se ha puesto a sí mismo "un aprobado raspado" porque ha podido "solucionar un poco la liada" y les ha dado "un notable" a los jugadores por su reacción y su "paso adelante en personalidad".

También reivindicó que Vladyslav Vanat, autor del gol del triunfo, es un delantero "diferencial" y "top" que tiene "velocidad, definición y muchas cosas" y está haciendo "un trabajo espectacular". Además explicó que es "arriesgado" que el centrocampista belga Axel Witsel, baja por una lesión en el sóleo, llegue al partido del viernes en casa del Espanyol.