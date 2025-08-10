Míchel pide cuatro o cinco fichajes al Girona

El Girona cerró la pretemporada ante el Nápoles con una derrota que, viendo los primeros 30 minutos de partido, apuntaba a bastante dolorosa. Sin embargo, Stuani maquilló el resultado con su estelar efectividad para dejar el marcador definitivo en un 3-2 que no se movió más en Castel di Sangro. Míchel Sánchez, tras el partido, analizó el futuro más inmediato del club catalán en el Tu Dirás de RAC1.

El entrenador madrileño, que reconoció "no tener techo" y que siempre "miro hacia adelante", apuntó que el objetivo del Girona es "encontrar la estabilidad para mantenerse en Primera División". Y para ello, el conjunto catalán tendrá que seguir trabajando intensamente en el mercado.

Carencias por pulir

El Nápoles de Antonio Conte, vigente campeón de la Serie A, evidenció carencias importantes en el equipo de Míchel. Con una buena y asfixiante presión, los napolitanos encerraron al Girona en su campo, que a duras penas podía cruzar el centro del campo, y en 30 minutos el marcador ya lucía un incontestable 3-0 en contra.

En el partido, participaron Hugo Rincón, Thomas Lemar y Vitor Reis, los tres fichajes de Quique Cárcel hasta la fecha. Sin embargo, habrá más. Como mínimo cuatro. Míchel detalló su lista de deseos antes de que termine el mercado: "Necesitamos un lateral izquierdo, un mediocentro, un extremo y un delantero. Parece que Miguel Gutiérrez saldrá, aunque aún no está hecho. Si sale, hará falta otro lateral izquierdo".

Vitor Reis junto al entrenador del Girona, Míchel Sánchez / GIRONA FC

De este modo, Míchel quiere reforzar cada una de las posiciones de campo para evitar sustos como el de la desastrosa temporada pasada. Para apuntalar la defensa, sonaba el nombre de Ignasi Vilarrasa. Sin embargo, el ex del Huesca, que rechazó ofertas de LaLiga Hypermotion para esperar al Girona, firmará finalmente con el Córdoba.

Echeverri, un favor del City

El que sí podría llegar, gracias al City Group, es Claudio Echeverri. Aunque el argentino quiere jugar en la Roma de Ranieri para disputar la Europa League esta temporada, el Manchester City insiste en que se vaya cedido a Montilivi. Aportaría mucha calidad en la mediapunta y en la banda. Sin embargo, Míchel no quiere depender de Stuani para marcar goles y exige el fichaje de un '9' de garantías.

Claudio Echeverri, con la camiseta del Manchester City / Manchester City

"Estoy motivado, porque yo también quiero reivindicarme. Si quiero quedarme más tiempo tengo que hacer bien las cosas. Si las hago bien, seguro que el club piensa en mí (para renovar). Si las hago como el año pasado... Estoy jodido", finalizaba el entrenador vallecano, que sabe que tiene que dar un golpe sobre la mesa esta temporada. ¿Tendrá las herramientas necesarias para hacerlo?