Míchel: "Somos el peor equipo de la categoría"

El Girona volvió a protagonizar una tarde para olvidar en Montilivi. Tras la dura goleada encajada ante el Levante, Míchel no ocultó su enfado. “Es complicado hacer un análisis. Hasta la primera roja controlábamos el partido y queríamos crecer con el balón, pero esa expulsión nos cambió el plan. Incluso con uno menos competimos, aunque vi algunos duelos innecesarios y no mostramos nuestra mejor versión”, explicó.

Su mensaje más duro fue hacia el vestuario. “Tenemos que reaccionar ya. Ahora mismo somos el peor equipo de la categoría y solo queda trabajar. Me considero el peor entrenador de LaLiga, por eso quiero que los jugadores aparquen el ego y vayan al duelo”, insistió. Y concluyó con un diagnóstico directo: “Hay tres jugadores que cometen errores en los goles y no es por la inferioridad numérica. Debemos sacar orgullo y empezar desde la humildad”.

LA ROJA A VITOR REIS LO CAMBIÓ TODO

El entrenador madrileño admitió que el inicio del segundo tiempo terminó con cualquier posibilidad de reacción. “En la primera acción expulsaron a Vitor Reis y encajamos el segundo gol. Ahí se acabó todo”, lamentó.

Pese a ello, quiso destacar el apoyo de la afición: “Entiendo la frustración de la grada, pero quiero que sepan que el equipo se deja la piel. Somos nosotros los que debemos dar un paso al frente”.

Sobre el arbitraje, Míchel se mostró crítico: “Creo que Witsel toca el balón y la segunda amarilla llega demasiado rápido. El VAR no podía intervenir y, para mí, no era falta. La segunda expulsión ni siquiera la vi, estaba pensando en cómo cambiar la dinámica, pero esa decisión nos remató y tuve que improvisar”. Aun así, fue todavía más exigente con su propio equipo: “Nos falta conexión y una idea de juego clara. He notado falta de contundencia y humildad, porque la clasificación da igual. Si alguien cree que juega en un Girona de Champions, se equivoca”.