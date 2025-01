Míchel: "No sé qué pasará con Eric Garcia..."

El Girona recibe al Sevilla este sábado en Montilivi para estrenar la segunda vuelta del campeonato liguero. Cerró el 2024 de la mejor manera posible, logrando una cómoda victoria contra el Real Valladolid (3-0) y estrenó el 2025 por todo lo alto, sumando los tres puntos prácticamente sobre la bocina en Mendizorrotza, gracias al tanto de Jhon Solís en el 91'.

Míchel afrontaba la previa afirmando, en primera instancia, que las únicas dos bajas para la cita eran las de Bojan Miovski - aún lesionado del tobillo - y Yangel Herrera - sancionado -. Asimismo, comunicó que Miguel Gutiérrez sería duda hasta el último momento y que lo podría incluso reservar para el viaje a Milán, sufre molestias en el tobillo, pues recibió un golpe en Vitoria y tuvo que abandonar el partido.

Eric Garcia fue feliz en su etapa en el Girona / EFE

Otro de los temas candentes iba a ser el papel del Girona en el mercado de fichajes. Por ahora inédito, salvo la incorporación de Vladyslav Krapyvtsov y la 'no' salida de Pau López al RC Lens, el gran deseo de Míchel no era otro que el regreso de Eric Garcia. Afirmaba el periodista Nil Solà días antes de que el FC Barcelona hiciese efectivas las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor que el club blanc-i-vermell podía hacer realidad el fichaje del de Martorell si ambos acababan siendo registrados de nuevo.

Míchel y Eric García / Dani Barbeito

"NO SOY OPTIMISTA NI PESIMISTA"

Ahora bien, las especulaciones con el futuro de Araujo o la inoportuna lesión de Íñigo Martínez no acababan de decidir qué pasaría finalmente con Eric. El técnico madrileño fue preguntado al respecto y no dudó en responder que todavía no sabe qué pasará con él: "No sé qué pasará con Eric, no soy optimista ni pesimista, es un jugador del Barça y tengo que centrarme en preparar el próximo partido. No puedo pensar en jugadores que puedan venir aquí".

Flick y Eric Garcia, en una imagen entrenando / Valentí Enrich

Míchel hizo balance de la primera vuelta de su equipo, asegurando que "era buena sin más". "El problema que hemos tenido ha sido quedarnos fuera de la Copa antes de tiempo. Para la segunda vuelta espero un equipo aún mejor, más regular a la hora de hacer las cosas. En casa y fuera de casa".

Su equipo logró la victoria in-extremis en Mendizorrotza, y expresó que "cuando nosotros ganamos en el último minuto es suerte, pero hay equipos que han ganado así y se dice que es historia y épica". Afirmó no preocuparse si la plantilla no estaba bien un día.