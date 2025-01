Míchel: "Es el partido que nunca quiero jugar"

Borrón y cuenta nueva. El Girona visita Vallecas con la necesidad de regresar a la senda del triunfo tras encajar dos derrotas consecutivas - Sevilla y Milan - y recuperar sensaciones de cara a lo que viene. La eliminación de la Champions League a falta de disputar la última jornada ante el Arsenal es demasiado reciente, pero el equipo debe cambiar el 'chip' y centrarse única y exclusivamente en la competición doméstica.

La mejor noticia que pudo dar Míchel en la previa fue la del regreso de Bojan Miovski, ausente desde antes del parón de navidad por un esguince en el tobillo. No llega, sin embargo, un Miguel Gutiérrez que sufrió unas molestias en Mendizorrotza y de quien se espera que pueda estar contra el Arsenal.

Miovski, bigoleador en el derbi ante el Espanyol / EFE

"TENEMOS PLANTILLA PARA LUCHAR POR EUROPA"

Al técnico madrileño le preguntaron por el mercado invernal, pues el Girona no está llevando a cabo ninguna incorporación, más allá de la de Vladyslav Krapyvtsov, guardameta con gran proyección que firmó gratis un par de semanas antes de que se abriese la ventana. Sonaba, eso sí, el nombre de un Eric Garcia- debilidad de Míchel - que tenía posibilidades de regresar a Montilivi, pese a que finalmente se quedará en el Barça tras contar con la total confianza de Hansi Flick.

"El crecimiento del club no depende de lo que pase en este mercado de invierno. Eso lo tengo muy claro. Pienso que tenemos plantilla para luchar por Europa. No necesitamos más, pero si es posible mejorar la plantilla de cara al futuro, lo haremos", zanjó.

MÍCHEL VUELVE A CASA

La visita a Vallecas cobra especial importancia para un Míchel que regresa, una vez más, a sus orígenes: "El partido contra el Rayo es aquel que nunca quiero jugar. No me gusta nada. Los resultados contra ellos son los que son. Para mí no es importante. La sensación que tengo contra el Rayo no es buena", aseguró. Pues avisó de que el cuadro de Íñigo Pérez es el equipo "con más intensidad de LaLiga después del Barça".

Asprilla, en el duelo ante el Rayo Vallecano / EFE

Quiso dar importancia al aspecto mental, crucial para afrontar el partido del domingo en Vallecas: "Más allá del resultado lo más difícil es a nivel mental, el pensamiento de cada jugador. Creo que a los jóvenes les ha pasado factura. La mentalidad de jugar en San Siro es eufórica, pero la bajada debe durar poco. En Vallecas necesitamos mentalidad top".