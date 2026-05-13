Míchel: "Es el partido más importante de la historia del Girona"

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, reconoció este miércoles en la rueda de prensa previa a la visita de la Real Sociedad que es "el partido más importante de la historia" del club, "mucho más" que el debut en la Champions contra el Paris Saint-Germain por ejemplo.

El entrenador admitió que es "un partido de máxima necesidad" y afirmó que la Real, campeona esta temporada de la Copa del Rey, es "un equipazo" que también se juega "cosas", pero que el Girona tiene que demostrar que se juega "mucho más en el campo".

"Es la supervivencia del club, la historia del club, la necesidad de seguir en Primera División", añadió en la víspera del partido de este jueves en Montilivi.

Míchel explicó que la victoria del Levante contra el Celta dibuja "otro panorama", pero señaló que lo "más importante" es que el equipo sigue dependiendo de sí mismo para lograr la salvación: "Eso es oro para mí".

El técnico madrileño reconoció que hay "sufrimiento" en el vestuario, pero reiteró que el equipo está capacitado para alcanzar el objetivo y está "preparado" para luchar porque "no ha dejado de sufrir en todo el año". También aseguró que si el equipo gana los dos partidos como local, contra la Real y en la última jornada contra el Elche, continuará en Primera División.

Stuani, disponible

Míchel admitió que en el partido de este jueves habrá momentos de "inconsistencia e inseguridad por la clasificación", pero reiteró que "lo más importante" es jugar con "mucha energía, mucho dinamismo", con actitud, agresividad y solidaridad y "correr, generar, ir hacia adelante, presionar y chutar".

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El uruguayo Cristhian Stuani, autor del gol del agónico empate contra el Rayo Vallecano (1-1), no se ha entrenado por un golpe en la rodilla, pero el entrenador rojiblanco confirmó que se infiltrará para jugar y estará disponible.