Míchel: "Es el partido más completo que hemos hecho"

El entrenador del Girona, Míchel, aseguró que el triunfo contra el Mallorca (1-2) es “el partido más completo” de su equipo en lo que llevan de temporada, en todos los aspectos del juego. “Para mí es el partido más completo que hemos hecho por todo. No pido más que trabajar y tener salud, esta pasión que tengo por el fútbol y esta profesión; la realidad es que el equipo debe continuar trabajando y que nos traigan salud y felicidad. Los puntos se ganan en el campo”, explicó un Míchel visiblemente aliviado.

El técnico madrileño, más que con salir del descenso, se quedaba con la versión mostrada por su equipo: “Siempre me quedo con la manera en la que hemos jugado. La fortaleza que ha tenido el equipo contra un rival difícil para nosotros, por nuestra composición de plantilla, con recursos con balón pero también sin balón. Hoy hemos demostrado que podemos competir, es lo más importante. Hemos defendido el área con determinación, la sensación es que hemos hecho un partidazo”, afirmaba.

Objetivo: 42 puntos y continuidad

Míchel insistía en valorar el rendimiento global del equipo: “Para mí lo más importante es la imagen del equipo. Salir del descenso está bien, pero todos sabemos que hay que hacer 42 puntos. Queda un partido de la primera vuelta; de ganarlo estaremos a la mitad y ya está. Hay que continuar, pero la sensación es buena y ha cambiado un poco la imagen”, destacó.

El entrenador del Girona también tuvo tiempo para alabar a Lemar: “Ha hecho un partidazo. Es muy importante para nosotros. No le hemos tenido porque ha tenido dos lesiones importantes, pero en la segunda vuelta le necesitamos”, dijo. Sobre la posible lesión del internacional marroquí Ounahi, que se lastimó durante un entrenamiento con su selección en la Copa África, declaró: “He visto un tuit que me ha pasado mi hijo, pero no sé lo que ha pasado con él. La realidad es que puede ser una lesión y no sé el tiempo de baja; ahora preguntaré al club”, sentenció.

Por su parte, Bryan Gil afirmó que “no hay nada mejor que empezar el 2026 como lo hemos hecho” tras el triunfo en el campo del Mallorca (1-2), el segundo consecutivo como visitante. “Los últimos minutos el otro equipo necesita ganar y es complicado defender a un grupo con tanto poderío físico. Se vio la necesidad de ganar que teníamos. No hay nada mejor que empezar el 2026 así y esperemos que sea la dinámica del equipo”, explicó tras el encuentro.

“El equipo ha apretado, o lo hemos intentado. Cuando vas 2-0 inconscientemente te metes atrás, pero hemos sabido defender y nos llevamos los tres puntos”, afirmaba sobre el tramo final del partido. Con la mirada puesta en el futuro, Bryan añadió que deben volver a salir “con la misma necesidad”, en referencia a la intensidad y agresividad mostradas en este estreno del 2026.