Míchel: "El parón ha sido muy malo, sobre todo para Portu"

Muchos nombres propios han aparecido en la comparecencia de Míchel Sánchez previa al Betis. Para empezar, los que no estarán: los ya conocidos Van de Beek, Juan Carlos, Francés y David López, y los que han ido cayendo últimamente, como Blind, Portu —ya operado con éxito por el doctor Cugat—, y Krapyvstsov y Lemar, que se ha añadido por molestias en el sóleo de la pierna izquierda.

“El parón ha sido muy malo, sobre todo para Portu. Es la peor noticia que podíamos tener. Y también Blind, que se hizo daño en el gimnasio. Las complicaciones de Lemar son en la misma pierna que la lesión anterior, y por eso prefiero ser prudente. Respecto a Francés, ha entrenado por primera vez, pero aún no lo suficiente. Espero tenerlo la semana que viene. El parón ha sido demasiado malo, pero tenemos que superarlo”, ha explicado Míchel.

Después ha seguido hablando de la gestión con Livakovic, cuyo futuro no está claro. “Ahora mismo, la situación es normal. Tengo dos porteros y es mi decisión. ¿Qué pasará? No lo sé. Todo el mundo tiene situaciones de futuro, pero lo más importante es mañana. Y mañana puede jugar cualquiera de los dos. La decisión es mía, de nadie más. Veremos qué pasa más adelante, pero ahora no tengo ningún problema en poner a ningún jugador”, ha dicho el técnico madrileño, que ha tenido unas palabras para Portu.

“Es jodido, por todo lo que él significa, pero sigue con nosotros. Antes de la operación vino al vestuario e hizo una charla muy buena. Él dijo que era mentira que iba a estar fuera; estará con nosotros y será uno más. No desde dentro del campo, pero estará. Como Juan Carlos, tiene un fuerte sentimiento de pertenencia. No pueden jugar, pero el equipo los necesita. Es una baja muy importante, pero no va a estar apartado”.

También se ha pronunciado sobre la marcha de Ounahi a la Copa África, donde debutará el 17 de diciembre. “No sé cuántos partidos se perderá. No podemos adelantarnos en la respuesta porque no tenemos fechas, pero quizá después de Elche ya no esté… Él está pensando en mañana y ahora no puedo decir más. Eso es lo más importante. Ahora no me preocupa; cuando llegue el momento, ya pensaremos”. Y ha añadido que “con el mercado abierto también pueden pasar cosas. No solo puede pasar con Ounahi, puede pasar con cualquiera”.

Sobre los peligros del Betis, ha recalcado que “es un equipazo y tiene un gran entrenador. Está en Europa y está hecho para eso, será complicado. Nuestro pensamiento, actitud y mentalidad, sin embargo, es ir a ganar. Ellos tienen mucha posesión y ejecutan muy bien las situaciones de juego, porque hacen el campo ancho. Tienen extremos diferenciales y tenemos que controlarlo. Tendremos que dominar la posesión, pero ellos defensivamente se colocan muy bien y recuperan muchos balones en campo rival. Tendremos que estar bien con balón, porque solo defendiendo no nos bastará. Si somos capaces de dominarlo, será menos complicado. Aun así, en transiciones también son muy buenos. De 18 goles, 11 los han marcado al contraataque. Es un partido de nuestra Liga y queremos dar un paso adelante más, sintiendo una mejora y que podemos ir a más. La situación es complicada, pero queremos salir del descenso. Quedan siete partidos de la primera vuelta y queremos estar fuera de esos puestos cuando acabe”. Sobre un cambio de sistema, lo ha dejado en interrogante. “Hay jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones y veremos qué es lo mejor para nosotros. Queremos que ellos no tengan la posesión y trabajaremos para ello”.

En las dos últimas visitas, el Girona ha sacado dos empates. “Han cambiado cosas, pero los entrenadores somos los mismos. No creo que su juego cambie mucho, pero sí hay alguna diferencia. Si hacemos un partidazo, estaremos más cerca de puntuar”. La referencia es la primera parte del día contra el Alavés.

“Tuvieron la ocasión más clara del partido, con Denis Suárez, porque defendimos mal, pero el resto del tiempo la sensación es que fuimos un equipo muy fuerte con balón y sin él, dominando bien el ataque. Llegamos muchas veces, aunque no chutamos tanto como queríamos. Estábamos cómodos en el campo y hacíamos lo que era mejor para nosotros, pero cada partido es diferente. El rival te condiciona. El Betis tiene mucha posesión, con jugadores diferenciales. Tenemos que ver si somos capaces de hacerlo. Pero creo que tenemos jugadores para hacerlo. Poco a poco tendremos más continuidad”.