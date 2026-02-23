GIRONA FC
Míchel: "Ounahi nos ha dado calidad; necesitamos más de él"
El técnico del Girona dio por bueno el punto sumado frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza
El Girona no fue capaz de sumar los tres puntos en Mendizorroza. Pese a lograr darle la vuelta a un marcador en contra desde el minuto cinco, Lucas Boyé evitó el triunfo rojiblanco en los últimos compases del encuentro. No obstante, Míchel se mostró satisfecho con el punto cosechado y habló sobre Ounahi, quien regresó más de dos meses y medio después de su último partido con el Girona.
"Dos equipos buscando hacer gol. Ellos trabajando la segunda jugada, nosotros con el control del balón pero llegando. En los primeros minutos nos han comido, han tenido buenos contragolpes", valoró el técnico tras el partido.
Míchel aseguró que "podría haber pasado cualquier cosa" y definió los goles como "golazos". "El ataque ha estado muy bien en los dos lados", apuntó.
"Nos ha dado calidad entre líneas"
Si el Girona logró darle la vuelta al marcador inicial (antes del empate a dos de Boyé) fue gracias a la intervención del técnico madrileño desde el banquillo, pues dio entrada a Fran Beltrán y a un Ounahi que pasó a llevar la batuta del encuentro y que dejó una maravillosa asistencia para Tsygankov.
"Necesitábamos todos los cambios para poder competir", dijo Míchel al respecto. Y se pronunció sobre el marroquí: "Ounahi nos ha dado la calidad entre líneas. Necesitamos más de él, pero son buenos minutos después de dos meses lesionado".
"Ellos han tenido el 2-0... dentro de un partido hay muchos partidos. Nosotros hemos controlado más con Ounahi, pero ellos tienen mucho potencial en el juego directo. El punto lo damos por bueno, aunque veníamos a por los tres", concluyó Míchel.
