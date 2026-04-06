Míchel, orgulloso tras el Girona-Villarreal: "Éramos un equipo roto, ahora somos una familia"

El Girona "cerró un círculo". No solo espantó los fantasmas de La Cerámica, sino que demostró ser un equipo con todas las letras. Aquel 5-0 dejó especialmente tocado a un Míchel quien aseguró tras el triunfo en Montilivi que "me llevó a alejarme del grupo". "Ellos me han ayudado", agradeció.

Al preparador madrileño, que en la previa afirmó ser una persona muy sentimental, se le vio visiblemente emocionado en los micrófonos de 'DAZN' tras la victoria que acerca al Girona a la permanencia: "Éramos un equipo roto. Ahora somos una familia. Esto no es fácil, es un orgullo como hemos dado la vuelta".

"El sentimiento se construye de dos formas: con tiempo y ganando. Nadie quiere subirse a un equipo perdedor. Mucha gente ha remado", garantizó en rueda de prensa.

"Hemos hecho las cosas perfectas, en defensa y en ataque. No hemos recibido ni un chut a puerta. Hemos hecho un partidazo, la primera parte ha sido increible. Estoy muy feliz por los jugadores", analizó un Míchel que dejó claro que "el trabajo no está hecho".

Lamentó que la lesión de Vanat apunta a ser más grave que la de un Blind que seguramente sufre una sobrecarga. "Él [Vanat] no estaba contento", afirmó. "Daley no está descartado. Se conoce muy bien a sí mismo", apuntó.

Repartió elogios a Witsel y a Abel, quienes firmaron una actuación espléndida: "Witsel ha hecho su mejor partido. Ha entendido cuando tenía que ir hacia la presion y cuando tenía que ayudar a los centrales. Abel ha hecho un partidazo. Es muy inteligente en el juego. Lo necesitaba", manifestó.

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El viernes visitan el Santiago Bernabéu y Míchel avisó que "no habrá relajación por nuestra parte". "Ahora dependemos de nosotros mismos. Tener la sartén por el mango a falta de ocho jornadas es una bendición".