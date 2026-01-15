Míchel, optimista con Echeverri: "Espero contar con él mañana"

Míchel, ante todo, quiso pedir disculpas a Lass, expulsado ante Osasuna por una jugada polémica que protagonizó con Aimar Oroz: "Después de la rueda de prensa vi la jugada y no estuve del todo acertado. Aimar y Lass luchan por sus equipos y poco más. Es una jugada de fútbol. Le han caído dos partidos, es un buen aprendizaje, pero Lass ha demostrado que cuando el equipo sufre se puede contar con él".

Se desconoce aún, lesionados de larga duración aparte, si Echeverri o Witsel estarán disponibles para el choque, puesto que el equipo se ejercitará mañana por la mañana. "Tenemos jugadores con molestias y veremos mañana como están", aseguró. "La salida de Solís está casi hecha", reveló. Se mostró, eso sí, optimista con Echeverri, cuya inscripción podría llegar a tiempo si se cierra el traspaso de Solís al Birmingham.

Claudio Echeverri, durante la final de la FA Cup con el Manchester City. / @ManCity

Preguntado por la opción de ubicar a David López en el pivote, no dudó en expresar que "puede ser una solución". "Ha jugado en esa posición, es un jugador que tiene la experiencia de jugar en el centro del campo", valoró.

Los deseos de Míchel

El equipo se encuentra fuera del descenso y está en su mejor momento de la temporada. Aun así, el técnico vallecano insistió en la necesidad de reforzar el centro del campo y aprovechó para enumerar los perfiles que rastrean en el mercado: "Estamos pendiente de la salida de Livakovic. Tiene que venir un portero. Tenemos la sensación de que tienen que venir dos centrocampistas y un defensa más, que pueda jugar de central y lateral izquierdo".

"Hay muchas 'fake news'"

Recordó, eso sí, que "nos tenemos que ajustar al presupuesto y a las fichas". "Queremos a jugadores que sean de propiedad o que nos hagan dar un salto de calidad", añadió.

Ounahi, en acción con Marruecos / @EnMaroc

Afirmó estar al corriente de cómo está Azzedine Ounahi, concentrado con Marruecos y recuperándose de una lesión en el sóleo. Circularon unas imágenes por las redes en las que se le veía tocar pelota, pero Míchel se limitó a decir que "hay muchas 'fake news'".

Elogió, asimismo, el trabajo de Manolo González, al que calificó de "espectacular". "Ha dado con la tecla, es un equipo muy agresivo, sin mucha pelota pero hacen las cosas muy bien". Y le deseó una pronta recuperación a Javi Puado: "Siempre ha tenido respeto por nosotros".