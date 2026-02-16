Míchel opina sobre el pisotón de Echeverri a Koundé: "Va al juego. Si pita falta en el campo vale, pero si entra el VAR, me parece un error"

Dura derrota del Barça en Montilivi. Y con polémica. Mucha. El gol de Fran Beltrán, el que puso el 2-1 en el marcador, llegó tras un claro pisotón de Echeverri sobre Koundé. Sea como fuere, los tres puntos le vienen de lujo a un Girona que compitió bien y que, con 29 puntos, ocupa la decimosegunda plaza, a cinco del descenso, que marca el Mallorca con 24 unidades.

Tras el partido, Míchel Sánchez atendió a 'DAZN' con la felicidad de quien acaba de tumbar a un equipo de la entidad del Barça y da un golpe sobre la mesa en la misión de salvar la categoría. "Esta victoria es muy necesitada. Hay un grupo de 10 equipos que peleamos por salir de abajo. Ganar al Barça son más que tres puntos. Ellos ganan el 90% de los partidos", declaró.

¿Hay falta de Echeverri a Koundé?

Sobre la acción polémica, el pisotón de Echeverri a Koundé que colaboró en el 2-1 de Fran Beltrán, opinó lo siguiente: "Claudio va al juego. Puede pitar falta, pero si no pita, el VAR hace bien en no actuar. Va con el interior del pie para llevarse el balón. En esta situación me da la sensación que si pita en el campo vale, se para el juego, pero si entra el VAR me parece un error".

El pisotón de Echeverri a Koundé / X

También se refirió al rendimiento individual del 'Diablito', quien aún no ha sido titular desde su llegada en enero: "Tiene un talento brutal. Es brutal en espacios reducidos,en la finalización... Hay que acercarle al área. Contra el Barça hemos acertado poniéndolo de punta. Quizás va un poco revolucionado. Queríamos traerlo en julio, pero no pudo ser, se fue a Leverkusen, Nos va a dar mucho en estos meses", apuntó.

El plan salió bien

El plan del Girona era claro: reaccionar, resistir y golpear. "Si ves los datos, el Barça ha corrido mucho. Contrarrestarles no es fácil, hemos corrido mucho y hemos usado bien el bloque bajo y la calma en los primeros dos o tres pases. Suelen robar mucho tras pérdida y les hemos obligado a tirar para atrás. Por eso han sufrido más de la cuenta", explicó.

Victoria del Girona contra el Barça en Montilivi / Siu Wu / EFE

Finalmente, comentó que disfruta mucho jugando contra el Barça: "Jugar contra el Barça me gusta porque aprendes mucho. Quiero seguir disfrutando de este tipo de partidos en LaLiga. La idea de Flick me encanta y hay que buscar soluciones para que el jugador dé el rendimiento de hoy. Estás preparando algo que cuesta mucho durante toda la semana y si sale bien es genial".