GIRONA
Míchel: "No es normal que pase todo lo que nos ha pasado en un mismo partido"
El entrenador del Girona valoró la dura derrota ante el Rayo Vallecano en el estreno liguero (1-3)
Míchel no está satisfecho. De hecho, está lejos de estarlo. Pero el madrileño sabe que la única manera de revertir la situación es aceptar lo sucedido en Montilivi y mirar hacia adelante. Como declaró tras el partido a los micrófonos de Esport 3: "No es normal que pase todo lo que ha pasado en un mismo partido".
El Girona-Rayo Vallecano tuvo de todo y un claro protagonista, para mal: Paulo Gazzaniga. El meta argentino regaló el primer gol a De Frutos y cometió un penalti absurdo para el tercero sobre el mismo protagonista, que le costó la roja directa. Al descanso, los de Iñigo Pérez ya ganaban 0-3.
Es imposible no centrar la valoración del partido en los gravísimos errores del argentino, que condicionaron todo el choque. "El análisis está en los errores. Ha sido un accidente. Después del 0-1, la realidad es que hemos tenido una atmósfera poco positiva que nos ha condicionado con dos goles más y una expulsión. No es normal que pase todo esto en un mismo partido. Nos ha pasado a nosotros y ya está", explicó Míchel.
No es para criticar ni poner excusas, pero el césped no estaba en las mejores condiciones
El entrenador madrileño también habló del estado del césped de Montilivi: "No es para criticar ni poner excusas, pero el césped no estaba en las mejores condiciones. Estaba demasiado seco y duro. No estaba bien. Y para nuestra manera de jugar no es fácil, pero hemos cometido errores muy graves. Tras el 0-3 y con un jugador menos, el partido ya estaba sentenciado", reconoció, dolido por la derrota.
Míche confirma que habrá llegadas
Visto el nivel de algunos jugadores del Girona y después de su petición de varios fichajes hace unos días en Castel di Sangro, Míchel dio pistas sobre las incorporaciones que puede hacer Quique Cárcel durante lo que queda de mercado: "Queremos mejorar el equipo. Queremos jugadores que mejoren la plantilla. Estamos trabajando y vendrán. Queda mercado y hay que esperar a la mejor opción", señaló.
El Girona, tras una pretemporada positiva, encaraba con ilusión el debut liguero para intentar reivindicarse tras una campaña que terminó muy mal. Sin embargo, habrá que esperar un poco más para disfrutar de alegrías en la entidad catalana.
- Reunión Laporta - Pini Zahavi en Barcelona
- Iñaki Peña y Como, pendientes de la inscripción de Szczesny
- Inscripciones al límite
- ¿Y después de Joan Garcia, qué? Así piensa inscribir el Barça al resto de casos pendientes
- Ramos Mingo, el ex del Barça que suena a regreso: un central zurdo ilusionante
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- Fotos | Terremoto en la prensa inglesa por las declaraciones de Rashford
- La cifra que podrá utilizar el Barça para inscribir por la baja de Ter Stegen