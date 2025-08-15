Míchel: "No es normal que pase todo lo que nos ha pasado en un mismo partido"

Míchel no está satisfecho. De hecho, está lejos de estarlo. Pero el madrileño sabe que la única manera de revertir la situación es aceptar lo sucedido en Montilivi y mirar hacia adelante. Como declaró tras el partido a los micrófonos de Esport 3: "No es normal que pase todo lo que ha pasado en un mismo partido".

El Girona-Rayo Vallecano tuvo de todo y un claro protagonista, para mal: Paulo Gazzaniga. El meta argentino regaló el primer gol a De Frutos y cometió un penalti absurdo para el tercero sobre el mismo protagonista, que le costó la roja directa. Al descanso, los de Iñigo Pérez ya ganaban 0-3.

El guardameta del Girona Paulo Gazzaniga (d) ha sido expulsado con roja directa, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Girona CF y Rayo Vallecano disputan este viernes en el estadio Municipal de Montilivi / Siu Wu / EFE

Es imposible no centrar la valoración del partido en los gravísimos errores del argentino, que condicionaron todo el choque. "El análisis está en los errores. Ha sido un accidente. Después del 0-1, la realidad es que hemos tenido una atmósfera poco positiva que nos ha condicionado con dos goles más y una expulsión. No es normal que pase todo esto en un mismo partido. Nos ha pasado a nosotros y ya está", explicó Míchel.

No es para criticar ni poner excusas, pero el césped no estaba en las mejores condiciones Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

El entrenador madrileño también habló del estado del césped de Montilivi: "No es para criticar ni poner excusas, pero el césped no estaba en las mejores condiciones. Estaba demasiado seco y duro. No estaba bien. Y para nuestra manera de jugar no es fácil, pero hemos cometido errores muy graves. Tras el 0-3 y con un jugador menos, el partido ya estaba sentenciado", reconoció, dolido por la derrota.

Míche confirma que habrá llegadas

Visto el nivel de algunos jugadores del Girona y después de su petición de varios fichajes hace unos días en Castel di Sangro, Míchel dio pistas sobre las incorporaciones que puede hacer Quique Cárcel durante lo que queda de mercado: "Queremos mejorar el equipo. Queremos jugadores que mejoren la plantilla. Estamos trabajando y vendrán. Queda mercado y hay que esperar a la mejor opción", señaló.

El Girona, tras una pretemporada positiva, encaraba con ilusión el debut liguero para intentar reivindicarse tras una campaña que terminó muy mal. Sin embargo, habrá que esperar un poco más para disfrutar de alegrías en la entidad catalana.