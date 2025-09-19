Míchel: "Necesitaremos más tiempo para salir de esta situación"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha reconocido que cree que el equipo, colista con un punto de 12 posibles, necesitará "más tiempo para salir de esta situación" y que todo el mundo debe tener claro que para conseguirlo "hay que sufrir mucho y sufrir juntos".

"Puede que estemos ahí abajo varias semanas y que la gente se ponga nerviosa y haya rupturas, y eso sería muy peligroso para nosotros", ha asegurado el técnico en la rueda de prensa previa a la visita este sábado del Levante, un partido "con mucha presión", ha admitido.

Míchel ha insistido en que ni el equipo ni la afición pueden pensar que el Girona saldrá fácil y rápidamente de esta situación y ha pedido unión y "remar juntos".

En este sentido, ha puntualizado que los jugadores necesitan tiempo "para ordenarse" en el campo y tener confianza y seguridad, pero ha subrayado que ve actitud, ganas, ilusión, mentalidad y motivación y "un equipo que quiere cambiar la situación".

"Tenemos que trabajar mucho sobre el ataque porque creo que atacando bien seremos un equipo muy difícil de ganar esta temporada. Eso atacando bien. El año pasado atacamos muy mal", ha reconocido.

Sobre el Levante ha avisado que es "un equipo muy trabajado que viene de hacer un año histórico" y ha avanzado que la clave es mantener la portería a cero.

"Con la portería a cero somos capaces de tener más confianza y de jugar mejor al fútbol. Necesitamos esa sensación de seguridad para mañana y también para mejorar en la clasificación", ha insistido.

También ha celebrado que el atacante colombiano Yáser Asprilla afronta esta temporada "con una mentalidad diferente" y que es un jugador que dará puntos, aunque ha matizado que "si le miramos por lo que costó nunca va a dar ese nivel que todo el mundo espera" y que debe ser "más resolutivo".

Sobre el extremo Joel Roca, que se perderá varios partidos por la disputa del Mundial sub20, ha admitido que es "un premio muy importante para él", pero ha admitido que su ausencia les perjudica. "A nosotros nos hace daño porque estamos en un momento que necesitamos a todo el mundo".