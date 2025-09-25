Míchel: "Necesitamos ya una victoria"

Pese a que Míchel encara la visita del Espanyol "como un partido más", al Girona le urge la necesidad de sumar el primer triunfo de una compleja campaña. Se vieron brotes verdes tanto en Balaídos como en San Mamés y, por tanto, el técnico vallecano sabe que esa alegría debe llegar lo antes posible. Y por qué en un derbi.

Bryan Gil se marcó un partido de escándalo ante el Espanyol / @gironaFC

"A todo el mundo le ha venido bien este punto para ganar confianza, pero la realidad es que necesitamos ya una victoria. He visto a la gente con mejores sensaciones y las necesitamos para afrontar un partido contra un equipo como el Espanyol", enunciaba Míchel en la previa de un apasionante choque. Eso sí, admitió no querer presionar de más a una plantilla que preparó el partido sin pensar en que se trata de un derbi: "Hemos hablado de las cosas positivas que tiene el Espanyol para intentar contrarrestarlas", aclaró.

Preocupado por Van de Beek

Recupera a Axel Witsel y Vitor Reis, quienes cumplieron sanción contra el Athletic. El resto continúa en la enfermería, además de los convocados para el Mundial sub-20, como son los casos de Joel Roca y Vladyslav Krapyvtsov. "A Donny le están haciendo las últimas pruebas y sabremos el comunicado médico", afirmó sobre un Van de Beek que sufrió una durísima lesión en el tendón de Aquiles en San Mamés.

Van de Beek cayó lesionado este martes en San Mamés / Twitter

"Me preocupa su lesión porque estaba llegando a una versión", lamentó. Y, preguntado por la posibilidad de incorporar a un sustituto del neerlandés, aseveró que "no he tenido tiempo de mirar si ficharemos o no".

Montilivi debe responder

Insistió en la importancia de "ganar duelos, competir y mirar hacia delante" y remarcó que el Espanyol, que "está en un gran momento de forma", puede hacer daño en las transiciones. Asimismo, hizo un llamamiento a una afición que debe animar a su equipo este viernes en Montilivi: "Necesitamos a nuestra gente. Tenemos que dar un paso adelante en el campo y conseguir que estén orgullosos de lo que hacemos. Ojalá una victoria dé confianza a todo el mundo, pero lo que necesito es tenerlos al lado porque el equipo tendrá alma".