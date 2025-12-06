Míchel: "Necesitamos sumar de tres en tres para dar un paso adelante"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha reconocido este sábado, en la previa del partido de LaLiga EA Sports frente al Elche, que el equipo necesita "sumar de tres en tres para dar un paso adelante".

El técnico madrileño ha reconocido que la eliminación de la Copa del Rey ya está "olvidada" y que, a pesar de la derrota a manos del Ourense, club de la Primera Federación, está "contento" porque sus jugadores se lo dejaron todo en el campo.

"Me hubiera gustado pasar a la siguiente ronda, pero tendremos que esperar otro año. La Copa ha finalizado y ahora tenemos que centrarnos al 100% en LaLiga porque el equipo necesita continuar en Primera", ha argumentado.

Míchel ha celebrado que el equipo es "más compacto", está "más conectado", los jugadores se conocen "más y mejor" y tienen "más claro" qué tienen que hacer sobre el campo, pero ha remarcado que para salir del descenso hay que "sufrir mucho y mejorar en ataque y en defensa".

También ha admitido que el Girona necesita una victoria contra "un rival importante", después de quedarse a un paso contra el Real Betis (2-2) y el Real Madrid (1-1), y una primera victoria a domicilio, después de tres empates y tres derrotas como visitante en LaLiga.

La siguiente oportunidad será este domingo en Elche, pero Míchel ha avisado de que es "un rival muy difícil" que hace un fútbol "muy alegre con la pelota" y que no ha perdido en casa a pesar de haber recibido rivales "muy duros" como el Atlético de Madrid (1-1), el Athletic Club (0-0) o el Real Madrid (2-2).

En este sentido, el técnico madrileño ha recordado que el conjunto de Eder Sarabia es el tercer mejor equipo de LaLiga en posesión de balón.