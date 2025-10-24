Míchel: "Necesitamos que el rival sufra en Montilivi"

Míchel sabe que, tarde o temprano, el Girona le dará la vuelta a la tortilla. La mejora del equipo es evidente, se palpó en el triunfo ante el Valencia y en la derrota sobre la bocina en Montjuïc. "Les dije a los jugadores que no mirasen la clasificación", puntualizó en la previa de la visita de un Real Oviedo 'renovado' tras la llegada de Luis Carrión.

Continúan siendo baja David López, Francés y los lesionados de larga duración Juan Carlos y Donny van de Beek. Vuelve Iván Martín tras cumplir sanción y, como era de esperar, tanto Azzedine Ounahi como Thomas Lemar estarán disponibles para la cita. Está por ver si de inicio o partirán desde el banquillo: "Veremos qué es lo mejor. Thom necesita coger ritmo", detalló un Míchel que suspira por la mejor versión de "Abel y Viktor, que son jugadores importantes".

"Necesitamos pensar de la misma manera"

Estarán presentes tres chavales del filial para reforzar, sobre todo, una línea defensiva mermada por las lesiones de David o Francés: Pol Arnau, Salguero y Lass, habitual desde el inicio de curso. "Necesitamos a todo el mundo. Sobre todo en el día a día para que luchen por una posición en el once. El equipo ha entrenado muy bien, he visto una mejora estas últimas semanas. Necesitamos pensar de la misma manera", expresó. Lógicamente, fue realista y dejó claro que "costará mucho salir de esta situación".

BARCELONA, 18/10/2025.- El entrenador del Girona, Michel, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports, entre el FC Barcelona y el Girona FC, en el estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona. EFE/ Alberto Estevez. barça . girona. liga españa 2025/2026 barça . girona. 09. accion. estadio olimpico montjuic / Alberto Estevez / EFE

Montilivi fue el jugador número '12' ante el Valencia y estará al pie del cañón para animar a los suyos: "La afición se ha dado cuenta de que el equipo está mejor, que lo da todo en el campo y tiene alma. Es lo que siempre ha pedido. Nos dieron el apoyo que necesitábamos", manifestó el técnico vallecano. "Necesitamos que Montilivi sea un campo donde el rival sufra mucho y que seamos capaces de sumar de tres en tres".

Partido trampa

"Estoy convencido de que tenemos gol", garantizó. El equipo perdonó en el Lluís Companys y lo acabó pagando caro, pero Míchel aclaró que entrenaron la definición a portería "para tener soluciones". Se trata de un partido trampa y Míchel es plenamente consciente de ello: "Conozco al entrenador y no espero un Oviedo que venga a especular. A Carrión le gusta tener el balón y atacar, tiene mecanismos para hacerlo. Hemos visto el partido contra el Espanyol e hicieron cosas diferentes a Paunovic", analizó.

Barcelona's Pedri fights for the ball against Real Oviedo's Ilyas Chaira during a Spanish La Liga soccer match at the Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain, Thursday, Sept. 25, 2025. (AP Photo/Jose Breton) / Jose Breton / AP

Por último, halagó a un Ilyas Chaira que está siendo protagonista en un Real Oviedo en el que estuvo cedido el pasado curso y se hizo con sus derechos en verano tras el ascenso a Primera: "Lo pensamos en su momento [contar con él] y es un jugador que me gusta y me alegro mucho por él. Es muy buena persona y un gran futbolista. En su contrato tenía que si subía se quedaba en el Oviedo, no podíamos hacer nada", concluyó.