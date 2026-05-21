Míchel necesita al Ounahi de Champions

La pelota siempre al '10'. Más que una frase, es una forma de entender el fútbol. En Girona, sin embargo, la expresión cambia ligeramente: la pelota siempre al '18'. Es uno de esos futbolistas que hacen bien al fútbol. Y una bendición para un Girona que necesita que saque a relucir este sábado su mejor versión para sacar adelante la final frente al Elche.

El equipo catalán se juega la vida: permanecer una temporada más en Primera División. Montilivi estará a la altura de la cita: será el jugador número 12 y se dejará el alma (y la voz) para impulsar a los suyos hacia la victoria. Porque recuerden, a los 'gironins' solo les vale sumar tres puntos para evitar el descenso.

El marroquí es un futbolista irregular. La estabilidad, como lo fue en Marsella y Atenas, continúa siendo su asignatura pendiente. Pero claro, cuando tiene el día, no hay quien lo pare. Es el futbolista más talentoso y diferencial de la plantilla, con un repertorio de trucos infinito y una facilidad pasmosa para decidir en tres cuartos de cancha.

Azzedine Ounahi, en acción ante el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Será, además, su última puesta en escena antes de partir con la expedición de los Leones del Atlas rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial. Se dio a conocer en Qatar 2022, donde dejó boquiabierto al mismísimo Luis Enrique, por lo que firmar una buena Copa del Mundo sería la forma perfecta de cerrar el círculo.

Paso al frente

Ahora, sin embargo, solo puede pensar en el sábado. Durante la temporada se le ha reprochado no haberse echado el equipo a la espalda en los partidos decisivos, más allá de los grandes escenarios ante Madrid, Barcelona o Atlético, donde el foco mediático es mucho mayor. En el Riyadh Air Metropolitano firmó una actuación descomunal: completó 11 regates, repartió tres pases clave y ganó 16 duelos.

Estuvo a punto de batir a Oblak, sirvió varios pases prometedores al área y puso un centro que Bryan Gil no logró rematar con acierto, una acción que el Girona terminó lamentando. Ante la Real, filtró un pase delicioso a Arnau para que este centrase y Stuani lo rematara, rescatando un empate que puede valer oro.

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El Girona y Míchel le necesitan. Azzedine Ounahi debe ser la luz que guíe a los catalanes en Montilivi.