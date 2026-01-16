Míchel: "Nadie se va a relajar, tenemos que llegar a los 42 puntos"

El Girona continúa intratable en Cornellà-El Prat. Tras el 0-0 en Montilivi, los de Míchel se llevaron el segundo asalto de un derbi caliente de principio a fin que se decidió con un doblete de penalti Vladyslav Vanat para sumar su tercer triunfo consecutivo y poner tierra de por medio respecto al descenso.

Míchel ensalzó el "partidazo" de su equipo, "sobre todo en la primera parte", aunque prefirió rebajar la euforia y dejar claro que "tenemos que seguir trabajando" para alcanzar el objetivo de los 42 puntos. "Nadie se va a relajar", remarcó.

"El Espanyol es un equipo muy agresivo y hemos salido muchas veces con el balón. Para mí la primera parte es espectacular. En la segunda ellos han estado mejor y nosotros hemos mejorado en la fase defensiva. Es el equipo que más goles marca de cabeza y hemos conseguido que tengan pocas ocasiones. Hemos hecho muchas cosas bien", analizó.

El técnico vallecano, que afirmó no haber visto los penaltis, insistió en la necesidad de reforzar la plantilla ante el alud de bajas que sufre el equipo: "No hemos completado convocatoria. Hay muchos lesionados, varios de ellos de gravedad. Necesitamos jugadores en el centro del campo, esperamos a Echeverri. Queremos que esté ya. En el banquillo no teníamos a ningún centrocampista en el banquillo".

"He hablado con Claudio, lleva tiempo con nosotros. Tiene una buena mentalidad. El primer partido será, espero, en casa. Todo el mundo tiene la sensación de que es un muy buen fichaje para nosotros", añadió sobre el argentino.

Por último, elogió a un Paulo Gazzaniga que volvió a echar el cerrojo y se rehizo tras un complicado inicio de curso ante la posible llegada de Marc-André Ter Stegen para reforzar la portería: "Es una gran noticia para nosotros"