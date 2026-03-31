Míchel y Moncho presumen de catalán en el Barri Vell de Girona

Míchel Sánchez y Moncho Fernández son más que los entrenadores del Girona y del Bàsquet Girona. Representan una manera de ser que ha encajado perfectamente dentro de los dos clubes más importantes de la ciudad.

Su adaptación al entorno ha provocado también el cariño de los aficionados, que se sienten plenamente identificados con los principios de dos personas que, siendo uno de Vallecas y el otro de Santiago de Compostela, se han integrado de maravilla en Catalunya y han hecho el esfuerzo de aprender a hablar en catalán. Es un gesto que les honra.

Dos de los referentes del deporte 'gironí' se reunieron hace unos días, y el contenido de este encuentro se ha hecho público hoy en un vídeo emitido en los canales oficiales del Girona. En este vídeo especial, Míchel y Moncho pasean por las calles con encanto de Girona y el Museo de Arte de Girona y comparten reflexiones sobre el deporte, la ciudad y sus experiencias al frente de sus equipos.

La pieza audiovisual tiene una duración de treinta minutos y se divide en una veintena de fragmentos. Los entrenadores del Girona y del Bàsquet Girona hablan, entre otros temas, del proceso de entender una idea, la adaptación a los idiomas, el hecho de integrarse en una cultura, la habilidad de disfrutar del proceso, el ego de los deportistas, el cara a cara y la sinceridad, e incluso de pirámides y círculos.

"Vosotros en el básquet tenéis una mejor cultura deportiva. La gente está - entre comillas - más preparada. El fútbol es más de calle y a veces la cultura no es ayuda", comenta el vallecano. Aun así, "ha mejorado", valoran ambos.

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Tal como describe el Girona, "una pieza íntima e inspiradora que une fútbol y baloncesto en el corazón de Girona".