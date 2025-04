Míchel: "Soy el primero que tiene miedo"

El director deportivo Quique Cárcel y el entrenador Míchel Sánchez admitieron el pasado jueves que lo Girona atraviesa “un momento complicado”, después de encadenar siete jornadas sin ganar. La derrota incontestable ante el líder Barça en Montjuic (4-1) dejó el equipo al 13er lugar con 34 puntos, unos números que no son suficientes para el objetivo de la permanencia.

Mañana, el conjunto gerundense vivirá una final inesperada en Montilivi con la visita del Alavés (14:00 h). Los vitorianos marcan la zona de salvación con 27 puntos, los mismos que el Leganés, en descenso, por lo cual una victoria permitiría a los rojiblancos afrontar el que queda de curso con tranquilidad.

“Pienso que la primera parte fue mala y la segunda, mejor. Tenemos que mejorar en la agresividad con la pelota y sin de la primera parte ante el Barça. Dimos muchas facilidades a los pases del Barça y no quiero ver más esta situación. No le encuentro nada positivo. Tenemos que mejorar, sobre todo en la mentalidad para ser un equipo más agresivo que mire hacia delante", ha dicho Michel sobre el último partido al Estadio Olímpico Lluís Companys.

El técnico ha reconocido que “sé que ahora mismo es un momento difícil por nosotros y la mentalidad todavía es más difícil hacer el fútbol que volamos cuando los resultados no son buenos. Estoy convencido que lo haremos en las nueve jornadas que quedan. Si no, estaría preocupado o haciendo otras cosas a los entrenamientos. Lo hemos hecho alguna vez a lo largo de la temporada. Cuando tenemos la pelota y somos capaces de mirar hacia delante, somos un equipo que hace las cosas bien. Mi intención es volver a hacer el fútbol que siempre hemos hecho para ganar. Los jugadores son capaces de hacerlo. Es la idea y la mentalidad que hemos tenido en estos últimos tres años".

Para él, la clave es "ser mejores en todo, en ataque y en defensa. Por eso he dicho agresividad, sin pelota es muy importante. Tenemos que ser más agresivos y tener determinación en las acciones de uno contra uno, en los duelos… Mañana es un partido de duelos, mentalidad, determinación… Necesitamos tener la portería a cero".

No ha querido calificar el partido de "final", pero sí es "importante": "Tenemos que ir partido a partido. Es importante porque está en casa nuestra y necesitamos hacer un gran partido. La intención del equipo tiene que ser de mirar hacia delante y ser nosotros mismos. Tenemos que ir a portería rival. Necesitamos acierto. Para ganar, tienes que hacer las cosas mejor que el rival". “Estoy convencido que sufriremos. Ganar después de siete partidos sin hacerlo es más difícil. El jugador y nosotros tenemos que tener la paciencia y la tranquilidad de hacer un gran partido en cada jugada. Es más importante mirar jugada a jugada, no podemos esperar que llegue el pase y el gol. Si ganas duelos, despacio, te encuentras mejor en el partido. La mentalidad es muy importante en estos momentos", ha añadido.

Míchel, que recupera Abel Ruiz, Bojan Miovski, Oriol Romeu y Donny van de Beek, y tiene las bajas de Bryan Gil i Iván Martín, ha explicado que "el vestuario está bien. El objetivo más importante es conseguir la permanencia a Primera División, veremos si somos capaces de conseguirlo lo más bien posible y después veremos hasta donde nos da. Queríamos llegar antes a estos 42 puntos y hacer mejores las cosas. Queremos crecer estando muchos años a Primera. Es el objetivo más importante del club y el mío también". Por parte del club, tiene la confianza absoluta para trabajar:

“El proyecto es el mismo. El director deportivo, el club y todo el mundo sabe que nosotros tenemos una manera de hacer las cosas y no tenemos que cambiar. Podemos mejorar y dar el cien por cien de nuestras virtudes. En momentos de dificultad no tenemos que cambiar. Todo el que hemos hecho en los últimos años es dominar, ser protagonistas del juego y ser capaces de mirar hacia delante. El jugador que ha venido este año está preparado por eso. No cambiaremos la manera de trabajar. Tengo la responsabilidad que mi afición se sienta representada por el equipo, como siempre".

“Sufriremos partido a partido. Nos tenemos que ganar en el campo estar más cerca de donde volamos, que es la permanencia a Primera División lo más bien posible. No ha partido que piense que es fácil. Podemos ganar a cualquier rival, sí, pero haciendo las cosas bien. Siempre preparo los partidos con miedo, no me para sino que me hace trabajar más. Trabajo para que este miedo pase a ser tranquilidad y seguridad. Siempre acabo la semana pensante que ganaremos. Tengo la confianza que mañana ganaremos", ha insistido.