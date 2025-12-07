GIRONA
Míchel: “Tenemos que mejorar para seguir en Primera”
El entrenador madrileño fue totalmente sincero sobre la situación de su equipo. En pocos días han perdido todas las sensaciones postivias
EFE
Míchel aseguró este domingo, después de la derrota ante el Elche (3-0), que el conjunto ilicitano "fue mejor" y que su equipo "tiene que mejorar" si quiere continuar la próxima temporada en Primera División.
"El Elche ha sido superior con el balón, aunque las ocasiones han sido similares. Ellos han tenido el control del juego, pero no tener la pelota nos ha generado angustia", dijo el madrileño, que no quiso excusarse en las bajas de su equipo. "Ha sido un mal día nuestro, no hemos tenido capacidad para superar su presión", señaló el preparador, que insistió en que el Elche "ha estado por encima de nosotros y se merece la victoria".
Míchel lamentó el primer gol del Elche en los últimos minutos de la primera parte y dijo que en dos acciones después del descanso el Elche resolvió el partido. "Han sido dos acciones en las que podíamos hacer mejor las cosas. El partido ya se ha puesto cuesta arriba y era difícil darle la vuelta", explicó.
El madrileño aseguró que al equipo no le pesó moralmente la eliminación de la Copa y dejó abierta la posibilidad de fichar un nuevo portero en el mercado de invierno. No obstante, defendió a Paulo Gazzaniga pese a haber tenido "un mal día" y recordó que apuesta por su titularidad por lo que ve "en el día a día".
"Nos ha dado mucho y es importante para nosotros. Está preocupado y triste, pero hay que saber levantarse de estos golpes que te da el fútbol. Nuestro problema es colectivo, no podemos poner el foco en un jugador", explicó.
Míchel calificó como "reto complicado" continuar en Primera División y recordó que en el campo del Elche "no ha ganado nadie". "El Elche es el tercer equipo con más posesión, juega muy bien y su temporada es fantástica. Estoy convencido de que Sarabia piensa que lo primero es llegar a los 42 puntos de la permanencia y después mirar otras metas", concluyó.
