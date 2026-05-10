Míchel: "Nuestra mejor versión es suficiente para conseguir el objetivo de la permanencia

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha asegurado este domingo que la "mejor versión" de su equipo "es suficiente" para conseguir el objetivo de la permanencia en las últimas cuatro jornadas de LaLiga EA Sports.

En la rueda de prensa previa al duelo de este lunes contra el Rayo Vallecano, un rival directo de la zona baja de la clasificación, el técnico madrileño ha señalado que sus jugadores tienen la "responsabilidad de dar siempre el 100%" en el último tramo del curso.

"Nuestra mejor versión es suficiente para conseguir el objetivo. Mañana queremos hacer un partidazo y ganar", ha resaltado Míchel, quien ha añadido que "el equipo está preparado" para sufrir en lo que queda de curso.

El Girona, decimoséptimo clasificado con 38 puntos y un crédito de margen sobre el descenso, encadena tres derrotas consecutivas que le han impedido acercarse a la permanencia.

Según Míchel, la última derrota contra el RCD Mallorca fue "dura", porque en su opinión no merecieron perder, pero se ha mostrado convencido de que sus jugadores se levantarán.

"Hemos tenido una buena dinámica de entrenamiento porque el equipo tiene que continuar compitiendo", ha comentado.

En este sentido, ha recordado que hay diez equipos que están luchando por no bajar, si bien ha instado a sus pupilos a estar centrados en su fútbol y no fijarse en la clasificación.

"Cuando estás en esta situación lo importante es continuar y tener el foco en lo que se ha hecho bien y en el fútbol que haces. Reconocemos que tenemos que mejorar en los pequeños detalles. Trabajaremos al 200%. Hay que darlo todo, con naturalidad", ha añadido.

Sobre su próximo rival, el Rayo, Míchel ha avisado de que es el equipo de LaLiga EA Sports que juega "con más intensidad" por detrás de la Real Sociedad, por lo que prevé un partido difícil, a pesar de que el conjunto madrileño afronta el encuentro después de sellar el pasado jueves el pase a la final de la Liga Conferencia de la UEFA.

"Estoy convencido de que mis amigos esperan que los dos equipos estén en Primera División, pero nosotros necesitamos ganar y ellos también. Están en la misma situación que nosotros, con más puntos, y todos querrán que gane el Rayo, pero la afición seguro que quiere que sigamos en Primera el año que viene", ha explicado al ser preguntado por la situación de su exequipo.

Y, en este sentido, ha añadido: "Necesitamos hacer un partidazo para ganar mañana. La responsabilidad de estar abajo pesa, pero el equipo tiene claro lo que tiene que hacer".

Con todo, Míchel se ha quejado de la confección del calendario, pues su equipo deberá disputar tres partidos -ante el Rayo, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid- en los próximos seis días.

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"No me gusta esta semana. El calendario podría ser mejor, porque nos toca jugar el lunes, el jueves y el domingo. Hemos preparado al equipo en todos los sentidos, ya que casi no podremos entrenar la semana que viene", ha concluido.