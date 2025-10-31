GIRONA
Míchel: "Estoy mejor que nunca"
El técnico vallecano lamentó que su equipo perdiese el partido "en dos acciones a balón parado" y aseguró que "siempre he tenido la confianza del club"
Caer para volver a levantarse. Una frase que, por desgracia, se está escuchando con frecuencia en Girona. En el Coliseum vivió el equipo una auténtica noche de terror y sucumbió ante un Getafe que jugó sus cartas a la perfección y decidió el partido a balón parado. Y endosó un duro golpe a los de Míchel, que suman siete puntos de 33 posibles y reciben al Deportivo Alavés en Montilivi antes de encarar el parón de selecciones de noviembre.
"En el juego hemos tenido un par de situaciones más peligrosas, pero el balón parado ha cambiado el partido", detectó Míchel tras la derrota. "El Getafe no regala nada y en dos acciones a balón parado hemos perdido el partido", lamentó. "Hemos hecho una buena primera parte, pero en la segunda nos ha costado más. No hemos sufrido mucho. Necesitamos puntos y hoy nos vamos con cero. Toca seguir”, valoró el técnico vallecano.
“Estoy jodido porque siento que teníamos el partido donde queríamos durante la mayoría del encuentro. Nos hemos precipitado durante quince minutos de la segunda parte. Hay muchos equipos que defienden con todos sus jugadores dentro del área y no pasa nada. Les hemos dado vida y la posibilidad de que fueran a por nosotros”, añadió.
Respecto a su futuro, no pudo ser más claro: "Llevo cinco años y siempre he tenido la confianza del club y la seguridad de que estamos en el mismo proyecto. Veo que el equipo va a ir a más. Marcaremos cada partido como una final. Estoy mejor que nunca", pronunció un Míchel consciente de que la visita del Alavés debe entenderse como una auténtica final.
