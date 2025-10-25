Míchel: "No es mala suerte. No defendemos bien"

Los últimos minutos han sido una locura incontrolable para el Girona. De marcar el 2-2 en el 83' y el 3-2 en el 89' a encajar el definitivo 3-3 en el 90+7'. Míchel y la plantilla entera no se podían creer lo sucedido en Montilivi: acababan de dejar escapar dos puntos ante el Oviedo que los sacaba del descenso. La tónica, parecida a la vivida en Montjuïc: Araujo daba el triunfo al Barça (2-1) en el 90+3'. Tres puntos perdidos en los minutos finales de los últimos duelos.

"No es por el físico, quizá por la falta de control y situaciones a pelota parada o centros. No defendemos bien", explicó Míchel tras el duelo, visiblemente tocado. "A veces, la situación donde estamos (en puestos de descenso) nos condiciona en matices y acciones que el rival aprovecha. La clasificación ha pesado en momentos del partido", valoró.

David Carmo celebra el definitivo 3-3 en Montilivi / David Borrat / EFE

El técnico madrileño fue autocrítico y dejó de lado el 'factor suerte'. "Pienso que podemos defender mejor estas jugadas. Es la realidad, no es mala suerte. Hasta el 0-2 no hemos sido un equipo con la mentalidad de ir hacia adelante. Después, hemos tenido unos 25 minutos muy buenos a nivel de agresividad, pero nos falta mentalidad. No podemos hacerlo si no estamos convencidos de que saldremos de esta situación. El resultado depende de nuestro rendimiento", señaló.

Stuani, el gran ejemplo

En este sentido, Míchel consideró que "Carrión pensará lo mismo que yo". "En esta situación tienes que jugar sin pensar en nada. Tenemos que pensar que, si hacemos las cosas bien, estaremos más cerca de ganar. De los últimos cinco partidos, este es el peor, para mí. Nos parecía que hoy era una final, aunque hemos hablado de que no lo era. Fuera pueden decir cualquier cosa, pero dentro solo tenemos que pensar en hacer las cosas de la mejor manera y no en la clasificación. Para ganar tienes que hacerlo así. Ha sido un partido entre dos equipos que están abajo y a los que la clasificación les ha condicionado mucho", comentó.

"Parecía que el equipo daba pasos adelante, pero hoy no hemos tenido buenas sensaciones. No sé si es un paso atrás, pero he notado esta presión. Hemos tenido la sensación de que teníamos que ganar sí o sí", apuntó Míchel, antes de elogiar el nivel del siempre confiable Stuani.

Stuani ante el Oviedo / David Borrat

"En el campo, antes había jugadores que también podían marcar la diferencia. En la charla previa hemos hablado de Stuani. Les he dicho a los jugadores que tienen que actuar como él, que solo piensa en disparar a portería. Tienen que pensar en dar el mejor pase, centrar, defender… Las cosas pasan en el campo porque estás concentrado en la jugada. Stuani hace eso. Tiene 39 años, pero siempre que sale al campo quiere marcar. Ounahi también. Pero lo tienen que hacer Bryan, Joel, Iván, Tsygankov, Vanat… Tienen más calidad y talento del que han demostrado hoy en el campo. Estamos en una situación delicada, pero eso no debe impedir que la concentración sea máxima", finalizó.