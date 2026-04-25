Míchel lanza un dardo: "No sé si todo el mundo lo tenía claro, pero era un partido muy importante"

El Girona sigue sin cerrar la permanencia y podría concluir la jornada a solo tres puntos del descenso. No supo sumar en Mestalla frente a un Valencia que fue superior durante algo más de una hora de partido, lo que le bastó para sentenciar al conjunto rojiblanco.

Tras el encuentro, hizo autocrítica Míchel, que aseguró en rueda de prensa que "el arbitraje no fue para nada determinante" y que su equipo "no" hizo "un buen partido en los primeros 60 minutos": "Hemos controlado la pelota pero no el partido. Ha sido un error mío porque he puesto un once para quitarle el balón al Valencia pero también para ir hacia delante y no lo hemos hecho y eso les ha dado energía, porque en cuanto robaban tenían espacios".

"Hasta el 2-0 nos ha faltado alma y determinación, luego la hemos tenido y con los cambios hemos ganado esa agresividad. A lo mejor, por ocasiones claras, hemos podido empatar, pero no me han gustado los primeros 60 minutos. Necesito que cada uno tenga responsabilidad y alma para hacer daño", agregó enfadado.

Ahora le toca al Girona recibir al Mallorca, un duelo igual de importante que todos: "Todos son importantes. Es el siguiente. Luego vamos a Vallecas. Todos los partidos son importantes. Es uno más, pero con la misma responsabilidad que teníamos hoy. No sé si todo el mundo lo tenía claro, pero el de hoy era un partido muy importante. Necesitamos estar juntos, que Montilivi esté como hoy ha estado Mestalla, animando a su equipo hasta el final. Hay que ganar partidos, porque si no, nos tocará sufrir".

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Y preguntado por Stuani, Míchel destacó su entrega cada vez que recurre a él, a la vez que mandó un toque al equipo en general: "Es importante. Ha tenido dos lesiones y tenemos que ir con mucho cuidado, porque si juega demasiado puede tener una recaída. Tenemos que mirar bien sus minutos, pero es muy importante. De todas maneras, lo que necesitamos es ser un equipo, hacer mejor al compañero, luchar juntos. Y contra el Valencia no lo vimos".