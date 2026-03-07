Míchel lanza una advertencia tras el Levante-Girona: "Nos faltan cosas"

"En Sevilla y contra el Alavés perdimos dos puntos y hoy hemos ganado uno", así valoró Míchel el empate rescatado 'in extremis' en el Ciutat de València gracias a un gol de Joel Roca en el 90+4'. No jugaron un buen partido los catalanes, superados en intensidad en muchos tramos del encuentro por un Levante que se topó con el 1-0 en una acción que "podríamos haber defendido mejor".

La expulsión de Olasagasti por su dura entrada sobre Vanat cambió el partido y dio alas a un Girona que insistió e insistió y finalmente puso el 1-1 definitivo con cierto suspense. Joel Roca, uno de los revulsivos de Míchel, tiró de coraje y 'orgull gironí' para, con algo de fortuna, batir a Ryan con un tiro desde la frontal.

Guillermo Cuadra anuló el tanto por posible interferencia de Vanat, que estaba en posición antirreglamentaria. Sin embargo, el VAR acabó dándole validez porque el ariete no tapó la visión del meta granota.

"El chut del gol es legal, hay mucha distancia de Vanat con el portero", opinó el preparador ante los micrófonos de 'Movistar +'. El Levante tuvo el triunfo en su mano y, según el propio Míchel, eran "merecedores de la victoria hasta la expulsión". "Con el 1-0 se nos ha complicado mucho. La expulsión nos acercó al gol. Hemos ganado un punto, sabíamos de la dificultad, generan mucho a los espacios", analizó.

Una asignatura pendiente

"Todos los equipos estan muy bien trabajados. Nosotros proponemos y que el jugador se sienta a gusto", manifestó. “Somos un equipo al que nos faltan cosas. En el segundo tercio de temporada, el equipo ha mejorado muchas cosas pero sigue faltando hacer más daño en el área rival para ganar los cuatro partidos que necesitamos", lamentó.

Míchel, rostro serio en el Ciutat de València / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“En las áreas somos un equipo al que nos falta mucho, sobre todo en el área rival. Hemos hecho 32 centros y hemos intentado 22 disparos con poca sensación de peligro cuando en los últimos 20 minutos el Levante tenía un hombre menos”, insistió.

Noticias relacionadas

Elogió a un Joel Roca que, a base de trabajo e insistencia, marcó el gol del empate: “Necesito más gente con la determinación de Joel. Es un jugador joven, con sentimiento de pertenencia, pero necesito que esa determinación la tengan más jugadores”.