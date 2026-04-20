Míchel, sobre jugar entre semana: "No me gustan los horarios que han salido"

El Girona recibe mañana, martes 21 de abril, a un Real Betis que no atraviesa su mejor momento, especialmente tras la decepcionante eliminación europea a manos del Braga. En la antesala de la visita bética, LaLiga hizo públicos los horarios de las jornadas 35 y 36, contra Rayo Vallecano y Real Sociedad, respectivamente. Los catalanes enfrentarán al cuadro rayista en Vallecas el próximo lunes 11 de mayo a las 21:00 horas y, tres días más tarde, el jueves 14 a las 20:00 horas, recibirán al conjunto txuri-urdin. Antes, el viernes 1 de mayo, también entre semana, el Mallorca visitará Montilivi.

Son varias las jornadas que el Girona ha tenido que afrontar entre semana, y Míchel dio su opinión al respecto: "No es lo mejor [jugar entre semana]. Después de jugar el viernes contra el Mallorca tendremos 10-12 días de descanso y luego tendremos tres partidos en seis días. Para nuestra afición entre semana es peor, pero es lo que nos toca. Llevamos muchos partidos jugando entre semana y no es lo mejor para nosotros".

Ricard Artero regresó con el filial el pasado mes de enero / @gironaFC

"No me gustan los horarios que han salido", sentenció. Confirmó los regresos de Daley Blind, Joel Roca y celebró el de un Ricard Artero que vuelve a una convocatoria meses después: "Lo merece. El club y yo mantenemos muchas ilusiones en él, tiene un nivel técnico muy alto, tiene el juego en la cabeza y espero que juegue ya que ha sufrido mucho en los últimos dos años".

Soluciones para el '9'

Stuani es el único '9' disponible ante las lesiones de Vanat y Abel, y el preparador madrileño, además de lamentar los problemas que ha tenido el campo en dicha demarcación, aseguró que el capitán "necesita minutos para alcanzar su mejor versión". "Es un problema que no estaba previsto, pero hay que darle solución de la mejor manera. Echeverri, Joel Roca, Tsygankov... pueden jugar allí", añadió. También mencionó la posibilidad de que "el filial nos eche una mano".

Joel Roca, en el Ciutat de València / @GironaFC

"El equipo en 2026 está haciendo las cosas bien. Somos el tercer equipo que menos encaja, somos de los mejores y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Pero debemos continuar ya que el inicio fue muy malo", manifestó. Insistió en los 42 puntos, cifra que le da "tranquilidad", aunque LaLiga está muy igualada y "si llegamos a los 42 tampoco nos vamos a parar allí".

Sobre su rival, el Real Betis, afirmó que recibió "un golpe fuerte en casa en la Europa League" y que han "empatado muchos partidos". "Son un equipazo pero no están consiguiendo los resultados que querían".

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"Hay que ser capaces de dominar el balón, son peligrosos en las transiciones, Abde está en un buen momento, laterales altos, Fornals, etc. Además Isco y Lo Celso no los han tenido y contra nosotros estarán… Sufriremos y necesitamos a nuestra afición como en los últimos partidos cuando la hemos notado mucho y nos ha empujado", aseguró.