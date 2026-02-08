Míchel: "Si me la tengo que jugar con alguien para que marque un penalti sí o sí es Stuani"

El Girona sacó un punto de la siempre difícil visita al Ramón Sánchez Pizjuán, pero pudo haber sacado mucho más de haber convertido sus múltiples ocasiones en la primera parte y, sobre todo, de haber marcado Christian Stuani el penalti en el último minuto del tiempo añadido.

El entrenador del equipo, Míchel Sánchez, confió en el histíorico jugador gironí para convertir desde los once metros, pero Odysseas Vlachodimos acertó las intenciones del delantero uruguayo y atajó la pena máxima, salvando al Sevilla FC de un mal peor, abucheado por su propia afición tras una primera parte para olvidar.

"El partido estaba controlado. Ha habido una jugada desgraciada en la que ha habido un error nuestro y un golazo de ellos", comentó Míchel tras el partido en los micrófonos de DAZN. "Hoy hemos generado y tenido oportunidades claras para tener un marcador más contundente a favor. En la segunda parte ellos han cambiado el sistema y nosotros hemos perdido más el balón, además de la energía que les apoyaba en el estadio. La sensación es que estábamos controlando el fútbol y nos vamos fastidiados porque creemos que eramos merecedores de la victoria".

Sobre la decisión con Stuani, cambiado tan solo para que lanzara el tiro penal, el madrileño afirmó que "si me la tengo que jugar con alguien para que marque un penalti sí o sí es Stuani. Y hoy no ha podido ser. Pienso que habríamos tenido que irnos a la media parte con un resultado más abultado".

Por su parte, el goleador gironí, Thomas Lemar, se marchó de Sevilla con una sensación, la de marcar, que no vivía desde el 18 de marzo de 2023 en un Atlético de Madrid - Valencia (3-0).

"En la primera parte estuvimos muy bien. Si no metes las ocasiones claras, el fútbol son detalles y eso ha pasado. Intento ayudar lo que puedo al equipo. Me encuentro mucho mejor porque tener minutos te da ritmo y te ayuda a estar bien físicamente. Hoy me ha tocado marcar después de mucho tiempo y estoy feliz por eso", dijo Lemar en zona mixta.

"El míster eligió a Stuani para tirarlo. Normalmente nunca falla, pero hoy le ha tocado así. Vamos a levantar la cabeza y seguir así", añadió el centrocampista sobre la acción del último minuto.

Finalmente, Paulo Gazzaniga, que volvía a la titularidad en la portería del Girona tras la lesión de Ter Stegen, concordó con su entrenador con que "podríamos haber sacado más ventaja en la primera parte, pero ellos después estuvieron bien y nos costó un poco más" y aseguró que "lo importante es sumar puntos. Queríamos sumar de 3 en 3 pero un punto fuera de casa está bien. Aunque ahora tenemos bronca porque se nos escaparon los puntos en los últimos minutos".

"Se tiene que estar preparado para todo tipo de circunstancias. Esa es la vida del portero", añadió el argentino sobre su vuelta al once.