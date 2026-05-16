Míchel: "Nosotros nos jugamos mucho más y se tiene que notar en el campo"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha admitido que el partido de este domingo contra el Atletico de Madrid en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports es "una final" y que su equipo, inmerso en la pelea por la permanencia, "necesita los tres puntos".

"Estamos responsabilizados, preparados, con ilusión y con sensación de necesidad, de supervivencia y de dar el cien por cien. El jueves vi todo eso en el campo y esa es la mayor tranquilidad que puedo tener", ha asegurado el entrenador rojiblanco este sábado en la sala de prensa de Montilivi.

Míchel ha asegurado que "el escenario es el que es", que el Atlético es un rival que "siempre compite" y que es "un equipazo en su casa", pero ha recalcado las urgencia del partido para el Girona: "Nosotros nos jugamos mucho más y se tiene que notar en el campo. Nos jugamos la supervivencia del club en Primera y su crecimiento".

El técnico madrileño también ha recalcado que el equipo debe aislarse de los encuentros de los rivales en la lucha por la salvación y ha reiterado que "lo más importante" es que sigue dependiendo de sí mismo.

En este sentido, ha destacado que si el Girona consigue un resultado positivo en el Riyadh Air Metropolitano tiene en sus manos lograr la permanencia este mismo domingo o en la última jornada.

El entrenador ha pedido al equipo que pasen "muchas cosas en el campo" como en el empate del jueves contra la Real Sociedad en Montilivi (1-1), y "determinación" y "agresividad con y sin balón".

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Míchel también ha celebrado el regreso del centrocampista neerlandés Donny van de Beek, inédito por una grave lesión desde el pasado mes de septiembre.