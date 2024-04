Michel: "La jugada del penalti es clara, hay contacto"

Míchel no acabó contento con la actuación de su equipo en el Civitas Metropolitano, donde el Girona cayó por 3-1 ante el Atlético de Madrid en un partido con errores defensivos del cuadro catalán y polémica en el VAR.

El Girona empezó el partido con buen pie. Tras una jugada de fantasía de Savinho, Dobvyk abría el marcador con el 0-1 y ponía a los suyos por delante, pero más tarde Griezmann pondría las tablas desde el punto de penalti (1-1). Una jugada de Savio en el 45 desató la polémica en la capital.

El brasileño volvió a zafarse de la defensa rojiblanca y cayó derribado sobre la línea del área después de ser arrollado por la pierna de Reinildo, que no hizo prisioneros con su compatriota. El penalti era claro pero ni el árbitro ni el VAR lo vieron así, una decisión que no agradó a Míchel: “Es una jugada clara. El VAR no ha llamado al árbitro. Esa jugada es de VAR, es muy clara porque hay contacto. Yo pienso que el VAR tiene que decir al árbitro que la mire” declaró en rueda de prensa.

Sobre el partido, el entrenador madrileño declaró: "El 0-1 nos ha dado el control, pero hemos defendido más tarde de lo que deberíamos. Con el balón estábamos muy cómodos, pero no hemos sido lo verticales que queríamos. Luego en el descuento nos vamos con la posibilidad del penalti que era claro e irnos 1-2 al 2-1, y en los primeros minutos de la segunda parte otro error nuestro supone el 3-1”. Sobre la fragilidad defensiva de su equipo, aseguró que "los tres goles son mucho mejor defendibles".