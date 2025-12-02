Míchel se inventa otro Eric Garcia

A problemas, soluciones. Una premisa sencilla para Míchel cuando en su plantilla cuenta con Arnau Martínez. En un Girona en horas bajas y plagado de lesiones, con Vitor Reis como único central natural disponible, el capitán asumió la exigente tarea de acompañar al brasileño en la zaga para contener a Mbappé, Vinicius y compañía.

Después de un mercado de fichajes muy cuestionado, con movimientos de última hora que desestabilizaron la plantilla y la dejaron incompleta, la parte de atrás fue la más desmantelada, sobre todo tras la salida de Krejci rumbo a los Wolves.

Las lesiones de Blind y David López, además de la de Francés que, al igual que Arnau, puede actuar tanto de central como de lateral, dejaron la posición de central pendiente de un hilo. Se llegó a plantear retrasar a Witsel, pero eso dejaba el pivote huérfano, ya que el banquillo del Girona es corto y debe completarse cada jornada con jugadores del filial, que milita en Segunda Federación.

Fue entonces cuando el ex de La Masia, volvió a erigirse como la gran solución a los dolores de cabeza de Míchel. La polivalencia del de Premià de Dalt ha quedado más que contrastada a lo largo de las temporadas y ayer, Arnau ocupó el perfil diestro para que Hugo Rincón pasara al lateral.

Mbappé lamenta una ocasión fallada mientras Arnau alienta la grada / David Borrat / EFE

Ya lo dijo el propio Arnau en el pospartido: "El punto fue más mérito nuestro que demérito de ellos". Y es que, si algo bueno tienen los gerundenses, pese a estar aún en puestos de descenso, es esa aura especial que muestra contra los grandes, a los que, en su corta trayectoria en Primera, ya ha conseguido arañar varios puntos.

El partido del capitán del Girona fue un auténtico recital, un ejemplo de cómo, si se tienen los fundamentos defensivos, se pueden frenar jugadores mucho más rápidos y potentes, maximizando la inteligencia táctica y la buena colocación.

Mejoría evidente en defensa

El Girona ha logrado empatar ante Betis y Madrid, dos equipos que compiten en Europa, coincidiendo con los dos partidos que Arnau ha jugado como central. En ambos se ha notado una clara mejora a nivel defensivo, especialmente teniendo en cuenta que la estadística les juega en contra: son el equipo más goleado de la liga, con 26 tantos en contra.

La polivalencia de Arnau es una bendición para Míchel. El domingo, cuando el técnico movió el banquillo, colocó a Francés como central y desplazó a Arnau al lateral, quien incluso llegó a jugar por dentro en el medio, acompañando a Witsel en tareas de contención hasta que Lass, del filial, entró en el 83.

El cambio de posición de Arnau también llamó la atención de Vinicius. Durante una jugada a balón parado, el brasileño se acercó al defensor y, entre risas, le preguntó: "¿Ahora central?" "¿Para jugar todo el partido?", añadió en tono bromista, mientras Arnau respondía con una sonrisa y un gesto afirmativo. Son ya varios los duelos que ambos han compartido por la misma banda, y en estas imágenes quedó reflecida la complicidad entre dos viejos conocidos.

Arnau se mostró orgulloso de haber frenado a Kylian Mbappé: “Es un jugador diferencial, el mejor del mundo. Pero pudimos defenderlo bien”. El capitán, pieza importantísima en el equipo catalán, está recuperando su mejor versión, y el progreso al alza del Girona invita a pensar que la tranquilidad llegará pronto. “El punto nos sabe muy bien. Sacamos el orgullo y pudimos haber ganado. Hemos dado el paso adelante que necesitábamos. Este es el camino que hará que lleguen más puntos”, sentenció.